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У Харкові небезпечні іграшки поклали в лікарняне ліжко трьох дітей за два дні

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Харків, Понеділок 24 січня 2022 10:28
У Харкові небезпечні іграшки поклали в лікарняне ліжко трьох дітей за два дні Фото: у Харкові діти потрапили в лікарню через іграшки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові за два дні до лікарні потрапило відразу троє дітей. Всі вони проковтнули монети, які були в іграшках.

Про це повідомляє ТСН.

Спочатку до медиків звернулися батьки 6-річної дитини. Вони скаржилися на безперервний кашель у малюка. Хлопчика забрали в лікарню і під час обстеження виявили застряглу в трахеї монету.

Після цього в медустанову були госпіталізовані й інші діти-дворічна дівчинка і чотирирічний хлопчик. Вони теж проковтнули монети, але у них вони вже були в шлунку.

Всіх малюків медики змогли врятувати-сторонні предмети вилучили за допомогою ендоскопа, без хірургічного втручання. Зараз діти перебувають під наглядом лікарів і вже через добу їх зможуть виписати додому.

Відзначимо, що в Україні подібні випадки не рідкість. Нещодавно у Харкові через магнітну іграшку немовляті провели складну операцію.

Раніше ми показували, як виглядають смертельно небезпечні дитячі іграшки в Україні.

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