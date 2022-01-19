У Дніпрі магніти з іграшки продірявили 2-річному хлопчикові кишечник

У Дніпрі прооперували дворічного хлопчика, який проковтнув кілька магнітів з іграшки типу "Неокуб". При цьому сторонні тіла встигли продірявити йому кишечник, і до почорніння стиснули окремі ділянки слизової.

Про цей випадок розповіли на Facebook-сторінці Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Мама маленького пацієнта розповіла, що дитина грала з магнітним конструктором, а через три дні у неї почалися болі в животі. Лікарі зробили рентген і побачили, що в кишечнику дитини знаходиться кілька магнітів.

У Дніпрі дворічна дитина проковтнула магніти (фото: facebook.com/odkl.org)

Хлопчика відразу ж відвезли в операційну. Дві команди хірургів протягом декількох годин працювали над витяганням сторонніх тіл. Складність операції полягала в тому, що шість магнітів знаходилися на різних рівнях шлунково-кишкового тракту: в тонкому кишечнику і в просвіті дванадцятипалої кишки.

Лікарі зазначили, що добре, що батьки вчасно звернулися за допомогою. Вдалося уникнути злипання стінок кишечника, але магніти все ж встигли продірявити кишечник, а деякі уражені ділянки взагалі почорніли - така сила стиснення цих магнітів.

Хлопчик провів 5 днів в реанімації і тепер його чекає довгий період реабілітації відновлення функціоналу кишечника.