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У Дніпрі магніти з іграшки продірявили 2-річному хлопчикові кишечник

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Дніпро, Середа 19 січня 2022 19:16
У Дніпрі магніти з іграшки продірявили 2-річному хлопчикові кишечник Колаж РБК-Україна: у Дніпрі 2-річний хлопчик проковтнув магнітні кульки
Автор: Роман Мирончук

У Дніпрі прооперували дворічного хлопчика, який проковтнув кілька магнітів з іграшки типу "Неокуб". При цьому сторонні тіла встигли продірявити йому кишечник, і до почорніння стиснули окремі ділянки слизової.

Про цей випадок розповіли на Facebook-сторінці Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

Мама маленького пацієнта розповіла, що дитина грала з магнітним конструктором, а через три дні у неї почалися болі в животі. Лікарі зробили рентген і побачили, що в кишечнику дитини знаходиться кілька магнітів.

У Дніпрі магніти з іграшки продірявили 2-річному хлопчикові кишечник

У Дніпрі дворічна дитина проковтнула магніти (фото: facebook.com/odkl.org)

Хлопчика відразу ж відвезли в операційну. Дві команди хірургів протягом декількох годин працювали над витяганням сторонніх тіл. Складність операції полягала в тому, що шість магнітів знаходилися на різних рівнях шлунково-кишкового тракту: в тонкому кишечнику і в просвіті дванадцятипалої кишки.

Лікарі зазначили, що добре, що батьки вчасно звернулися за допомогою. Вдалося уникнути злипання стінок кишечника, але магніти все ж встигли продірявити кишечник, а деякі уражені ділянки взагалі почорніли - така сила стиснення цих магнітів.

Хлопчик провів 5 днів в реанімації і тепер його чекає довгий період реабілітації відновлення функціоналу кишечника.

Зазначимо, що в Україні подібні випадки не рідкість. Нещодавно у Харкові через магнітну іграшку немовляті провели складну операцію.

Раніше ми показували, як виглядають смертельно небезпечні дитячі іграшки в Україні.

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