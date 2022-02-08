Игрушки массово укладывают детей от 1 до 15 лет на больничные койки: какие самые опасные

В Украине ежегодно происходит очень много случаев, когда дети оказываются на операционном столе после игры с опасными игрушками. При этом родители или родственники сами покупают им игрушки, совсем не догадываясь какую опасность они несут.

Почему некоторые игрушки опасны, и как они выглядят - читайте в материале Styler ниже.

Самые опасные игрушки

По данным Системы оперативного взаимного оповещения о продукции, в Украине запрещены восемь детских игрушек, поскольку они представляют серьезную угрозу для жизни маленьких детей.

Игрушка-конструктор Neo Cube 4 мм

Фото: Neo Cube 4 (uvaga.gov.ua)

Если ребенок проглотит шарик (шарики), то существует угроза перекрытия дыхательных путей, что может вызвать удушение и асфиксию.

Игрушка магнитный конструктор-головоломка "Неокуб" цветной на 216 шариков

Фото: "Неокуб" цветной, 216 шариков (uvaga.gov.ua)

Проглатывания магнитных шариков также может вызвать частичное перекрытие дыхательных путей. Кроме того, они могут вызвать язву в кишечной полости.

Игрушка "Антистресс"

Фото: Игрушка "Антистресс" (uvaga.gov.ua)

В случае проглатывания одного или нескольких шариков возникает вероятность удушения, а также образования язв в кишечной полости.

Игрушка, меч 258-37

Фото: Игрушка, меч 258-37 (uvaga.gov.ua)

После игры с этой игрушкой у ребенка возможна головная боль, головокружение, нарушение сна, зрения, тревога, повышенная склонность к инфекционным болезням, судороги.

Хроническое отравление проявляется в виде анемии, являющейся следствием блокирования энзимных систем, ведущих к синтезу гемоглобина.

Детская игрушка набор с пистолетом

Фото: Детская игрушка набор с пистолетом (uvaga.gov.ua)

В случае глотания ребенком снаряда возникает возможность блокировки дыхательных путей в задней и верхней части горла. Также присоска от снаряда может попасть в глаза и на нести травму.

Игрушка прыгающий мяч, светящийся с шипами

Фото: Игрушка прыгающий мяч, светящийся с шипами (uvaga.gov.ua)

При игре с игрушкой у ребенка может быть головная боль, головокружение, нарушение сна, зрения, тревога, стресс, судороги и т.д.

Игрушка-фотоаппарат

Фото: Игрушка-фотоаппарат (uvaga.gov.ua)

С использованием игрушки существует опасность, а именно: составные части (мелкие батарейки) незащищенные и легкодоступные, ребенок может проглотить.

При этом маленькие детали могут вызвать удушение или аллергическую реакцию.

Игрушка-оптический прибор ТМ Lida

Фото: Игрушка-оптический прибор ТМ Lida (uvaga.gov.ua)

Составные части игрушки опасны, поскольку ребенок может их проглотить. Стекло и пластмасса с игрушки также может вызвать удушение.

Другие опасные игрушки

Слайм или лизун

Фото: Слайм (коллаж РБК-Украина)

Очень популярная игрушка среди детей и продается она везде. Лизун состоит из молекул вещества-полимера, к примеру, клея, которые образуют нити вроде спагетти.

В игрушку также добавляют тетраборат натрия (буру). Она обеспечивает лизуну упругость и в то же время мягкость.

При этом тетраборат натрия может повлиять на нервную систему, почки, ЖКТ при проглатывании или вызвать раздражения на коже. Кроме того, в состав лизуна входят крахмал, желатин и целлюлоза. А это питательная среда для бактерий и плесневых грибов.

Напомним, что данная игрушка не предназначена для детей до трех лет, поскольку они все хотят попробовать на вкус.

Детские конструкторы, пазлы и другие игрушки с мелкими деталями

При выборе игрушек будьте очень внимательны, ведь маленькие дети, как вы уже знаете, пытаются все тянуть в рот. Поэтому, читайте на упаковках рекомендации по возрасту и покупайте сертифицированные игрушки, которые не будут нести угрозу здоровью ребенка.

Играли игрушками, а потом оказались на операционном столе

Только с начала года в Украине известно о ряде случаев, когда маленькие дети проглатывали детали игрушек-конструкторов.

Например, в Днепре магниты из игрушки типа "Неокуб" продырявили 2-летнему мальчику кишечник. Ребенок провел 5 дней в реанимации, но на этом его страдания не закончились, поскольку теперь его ждет еще долгий период реабилитации восстановления функционала кишечника.

Во Львовской области 2-летняя девочка погостила у бабушки, поигралась с игрушками старших внуков и через 10 дней попала на операционный стол с магнитами от конструктора-неокуба в животе.

В Харькове годовалая девочка попала в больницу, проглотив игрушку. В итоге врачи успешно провели сложную операцию и извлекли посторонние предметы из кишечника.

И таких случаев очень много, поэтому будьте особо внимательны к выбору детских игрушек.