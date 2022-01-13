ru ua
Чт, 13 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію (фото)

Новость на русском →
Харків, Четвер 13 січня 2022 20:17
У Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію (фото) Колаж РБК-Україна: у Харкові малюк потрапив до операційної, проковтнувши магніти небезпечної іграшки
Автор: Володимир Костирін

У Харкові дівчинка віком 1 рік потрапила до лікарні, проковтнувши іграшку, особливо небезпечну для маленьких дітей. В результаті лікарі успішно провели складну операцію і витягли сторонні предмети з кишківника.

Про це 13 січня передали в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні №1 на сторінці в Facebook.

До медустанови маленький пацієнт потрапив з підозрою на харчове отруєння, але при діагностиці виявили, що в кишківнику знаходяться магніти типу "Неокуб", які з'єдналися між собою і склалися в кільце.

"На цей раз вони привели до тяжкої хірургічної патології - непрохідності кишківника! Ми вже не одноразово звертали увагу батьків на ці небезпечні іграшки особливо для малечі!" - наголошується в публікації.

Дитячі хірурги, лікар інтерн, дитячі анестезіолог і операційні сестри успішно виконали складне оперативне втручання з видалення сторонніх тіл, звільнивши кишкові шляхи.

Медики вчергове звернулися до батьків із закликом бути пильними при догляді за дітьми, і відразу ж звертатися до лікарів-фахівців, якщо помітили щось незвичайне з дитиною.

Також в лікарні опублікували фото рентгена і самої іграшки, яку витягли після операції.

У Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію (фото)У Харкові через небезпечну іграшку немовляті провели складну операцію (фото)

Харківські лікарі врятували маленьку дитину, яка проковтнула небезпечну іграшку (фото: facebook.com/odkbkharkiv)

Нагадаємо, іграшки конструктори й головоломки "Неокуб" складаються з маленьких кулястих магнітів, які в разі випадкового ковтання дитиною можуть привести до перекриття дихальних шляхів і удушення або асфіксії, утворенню виразок в кишковій порожнині.

Раніше ми розповідали і показували, як виглядають смертельно небезпечні дитячі іграшки в Україні, які не можна купувати для малюків.

Додамо, що від іграшки "Неокуб", яку Держпродспоживслужба України забороняла для реалізації на території країни, нерідко страждали діти та потребували медичної допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків хирурги
LITE
Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей
Ці сумки будуть наймоднішими навесні 2022: топ-8 незвичайних моделей