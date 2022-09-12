"Ідіть туди - не знаю куди": на вокзалі в Мукачеве пасажири не можуть знайти дорогу на "європейську" платформу
Українці скаржаться, що співробітники вокзалу станції Мукачево, не можуть зорієнтувати людей, яким потрібно сісти в поїзд до Захоні (Угорщина), як пройти до потрібних колій.
Про це розповів на Facebook Олег Васильєв.
Деталі скандалу
За словами Васильєва, на вокзалі Мукачева неможливо зрозуміти, як пройти до "європейської" платформи, звідки відправляються потяги до Угорщини. У касах такої інформації теж не дають.
"Спочатку люди звертаються в касу, щоб купити квиток. Їм відповідають, що квитки на вказаний поїзд не продаються. А де квитки продаються? Тиша. Відповідь доводиться витягувати, як на допиті. Нарешті касир каже, що угорський поїзд і потрібно йти на платформу до вагона і там питати всю інформацію. Ок. Де платформа? Касир показує пальцем у бік перону, не дає ніяких пояснень, що перон для угорських поїздів знаходиться в 500 метрах від будівлі вокзалу", - обурився Васильєв.
За словами українця, для пасажира, який опинився на станції Мукачево вперше, такий сервіс на вокзалі виглядає дикістю.
У коментарях українці не погодилися з думкою Васильєва і написали, що на вокзалі є знаки, які вказують напрямок до "Західної" платформи.
- Якщо звернути в довідкове на вокзалі ст. Мукачево, вам все дуже гарно розкажуть і навіть покажуть, де знаходиться платформа "Західна". На вокзалі є вказівні знаки, які вказують напрямок до платформи.
- Насправді зорієнтуватися там не важко. Сам факт, що треба йти пів-кілометра від вокзалу дивує.
- Мене рік тому вроді нормально зорієнтували, швидко знайшов.
- Ну, не знаю - ми без праці знайшли його, коли вперше там були - є достатньо покажчиків.
Нагадаємо, що УЗ презентувала нові туалети. Такого сервісу в поїздах ще не було.
Раніше ми писали, що УЗ запустила вже другий двоповерховий потяг. Показали, де він курсує і як виглядає.