В окупованому Криму заочно арештували українську журналістку

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Ведучу кримськотатарського каналу обвинувачують в "участі у збройному формуванні на території іноземної держави"

Кримське управління ФСБ Росії порушило кримінальну справу проти кримськотатарської журналістки, ведучої телеканалу ATR Гульсум Халілової за нібито "участь у збройному формуванні на території іноземної держави". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінінформполітики у Facebook.

Зазначається, що "суд" в окупованому Криму заочно обрав Халіловій запобіжний захід у вигляді утримання під вартою та оголосив її в міжнародний розшук.

Мінінформполітики засудило переслідування журналістів в анексованому Росією Криму та закликало міжнародні інституції і журналістські організації дати належну оцінку діям РФ щодо кримськотатарської журналістки.

"Абсурдна справа проти Гульсум Халілової є продовженням такої політики, коли окупант з 2014 року знищував свободу слова в Криму нападами на журналістів та ЗМІ, а сьогодні вже перейшов до переслідування громадянських журналістів. Мета одна - тотальний страх та підпорядкування системі, придушення свободи слова та руйнація громадянських інститутів", - заявив міністр інформполітики України Юрій Стець.

Як повідомляє "Крим. Реалії", російські слідчі звинувачують Халілову у вступі до батальйону Номана Челебіджихана в 2016 році та наданні батальйону інформаційної підтримки. Підконтрольний Кремлю "Київский районний суд" Сімферополя 12 липня постановив заочно заарештувати ведучу на два місяці.

Халілова виїхала з анексованого Криму на материкову частину України чотири роки тому.

Нагадаємо, 1 серпня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір", які були затримані 10 червня.

