Сверкающие ногти и сложные узоры: главные тренды маникюра на зиму 2025 года
В новом сезоне в маникюре будут популярны как классические, так и более смелые тренды, сочетающие стиль, элегантность и оригинальность. И если у вас еще нет идей маникюра на зиму, самое время выбрать новые дизайны.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие варианты нейл-арта присмотреть на зимний сезон, чтобы выделяться из серой массы.
Сложные узоры
Маникюр с сложными узорами - это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить индивидуальности своему образу и выделиться среди других. Это может быть мраморный маникюр, геометрические узоры, необычный градиент, а также объемные рисунки, бусины и стразы.
Маникюр с разными узорами и дизайнами (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)
Расплавленные металлы
Расплавленные металлы или же ногти с эффектом "гальваники", эффектом жидкого металла - новый тренд в маникюре на зиму 2025.
Это маникюр с блестящей, металлической текстурой, который может быть выполнен в золотых, серебристых, бронзовых или медных тонах. Такой маникюр будет роскошным дополнением к праздничным образам.
Маникюр с эффектом жидкого металла (фото: instagram.com/phoebesummernails)
Необычный френч
Французский маникюр - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Классический дизайн выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или светло-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет.
Френч всегда будет в тренде. Чтобы он выглядел современно зимой 2025 года, вместо традиционного белого кончика можно использовать цветные, металлические или даже черные линии.
Вариация французского маникюра (фото: instagram.com/nailartbyqueenie)
Блестки
Металлические покрытия, особенно серебристые и золотистые, а также маникюр с эффектом шиммера, будут востребованы зимой 2025 года. Такой нейл-арт прекрасно подходит для новогодних праздников и вечерних выходов, создавая эффектный блеск и сияние.
Сверкающие ногти (фото: instagram.com/heygreatnails)
Глубокие насыщенные оттенки
Зимой 2025 года популярны также будут темные, насыщенные цвета, такие как бордовый, винный, глубокий зеленый, темно-синий и фиолетовый. Эти цвета идеально подходят для зимнего маникюра и создают стильный и немного загадочный образ.
Оттенки на зиму 2025 (фото: instagram.com/themaniclub, instagram.com/heygreatnails)
Ранее мы рассказали о 10 великолепных идеях новогоднего френч-маникюра.
Также посмотрите, какой цвет маникюра идеально подходит для празднования Нового года-2025.
Для написания материала были использованы Instagram-страницы нейл-мастеров: Phoebe Cascarina, Aistе Haas, The Mani Club.