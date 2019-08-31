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Завжди була для нього ідеалом: принц Гаррі вшанував пам'ять коханої жінки

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Меган Маркл і принц Гаррі повісили портрет принцеси Діани в кімнаті Арчі (GettyImages)

Меган Маркл і принц Гаррі повісили в дитячій сина портрет покійної принцеси Діани. Дружина герцога Сассекського визнала за необхідне, щоб перед очима Арчі був образ жінки, прикладу якого вона б хотіла йти сама. Про це повідомило видання Us Weekly.

Гаррі давним-давно дав зрозуміти Меган, що його загибла мати завжди була для нього ідеалом, і він завжди хотів, щоб і його обраниця так само ніжно ставилася до пам'яті принцеси. Тому у цьому році, 31 серпня, у день річниці загибелі принцеси Гаррі зі своєю дружиною і сином готуються відвідати місце останнього спочинку Діани.

До речі, Кейт Міддлтон і принц Вільям також хочуть вшанувати пам'ять Діани в Елтропі. А значить, обидві королівських парочки там неодмінно зустрінуться. І є ймовірність, що спільне відвідування могили принцеси помирить сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі повісили портрет принцеси Діани в кімнаті Арчі

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям готують дочку до знаменного дня. Чотирирічна дочка герцогів Кембриджських не може дочекатися, коли приєднається до свого старшого брата принца Джорджа, щоб разом з ним ходити в приватну школу Thomas's Battersea.

До речі, нещодавно ми писали про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон не мають права вагітніти одночасно, оскільки це заборонено протоколом. Такі правила встановила Єлизавета II.

Також ми писали, що королева Єлизавета II може бути страчена за невдало прийняте рішення.

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