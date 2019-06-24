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Ідеальні ліки: Комарівської розповів, як позбавити дитину від діареї

STYLERЖиття    24.06.2019 - 10:55
Ідеальні ліки: Комарівської розповів, як позбавити дитину від діареї
Комаровський розповів, як лікувати діарею у дитини (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Євген Комаровський розповів, що яблучний і виноградний соки допомагають у профілактиці зневоднення

Лікар Євген Комаровський розповів, як лікувати діарею у дитини, якщо вона не хоче приймати спеціальні засоби для пероральної регідратації. На думку педіатра, відновлення водного балансу – основа лікування діареї, тому потрібно поставитися до цього етапу з усією відповідальністю. Поради батькам Комаровський написав у своєму блозі в Instagram.

"При будь-якій діареї (проносі) в основі лікування лежить профілактика зневоднення. Ідеальні ліки для заповнення втрат рідини — засоби для пероральної регідратації. Ця порада може стати в нагоді вам в ситуації, коли дитина категорично відмовляється пити приготовлений розчин або коли засобу для пероральної регідратації не виявилося в домашній аптечці (або воно закінчилося)", - почав лікар.

Євген Комаровський закцентував увагу на тому, що в регідратації допомагають саме яблучний і виноградний соки натурального походження.

"В якості лікувального розчину для дітей старше 8 місяців може бути використаний яблучний або світлий виноградний сік (100% натуральний), розведений кип'яченою водою в пропорції 1:1. Ще раз звертаю увагу: готовий засіб для пероральної регідратації завжди краще, ефективніше", - підсумував лікар.

Ідеальні ліки: Комарівської розповів, як позбавити дитину від діареї

Ідеальні ліки: Комарівської розповів, як позбавити дитину від діареї

Комаровський розповів, як лікувати діарею у дитини (скріншот: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Слід нагадати, що раніше Комаровський розповів, як правильно вибрати зубну щітку.

До цього Комаровський розповів, як швидко розпізнати інсульт.

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