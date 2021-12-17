Цей фрукт очистить вашу мікрохвильовку за хвилини: дорогі засоби не потрібні!

Мікрохвильова піч - це предмет, який дуже швидко забруднюється, до того ж там можуть розмножуватися бактерії. Є один всім відомий фрукт, який допоможе очистити побутову техніку за кілька хвилин. Це лимон.

Про це розповіли в статті видання Express.

У мікрохвильовці розігрівають майже все - тому в ній може накопичуватися у величезних кількостях жир і мікроби.

Є відмінний спосіб очистити річ від бруду і жиру і він швидше за все є у вас вдома.

Вода і лимон

Вам знадобиться всього лише два інгредієнта - вода і лимон.

На форумі Reddit, присвяченому методам очищення мікрохвильової печі, Користувач Evaluatrix поділився лайфхаком.

"Раніше я користувався водою, а зараз просто спробував додати трохи лимона в воду, і це значно спростило роботу", - поділився користувач.

Він використовує воду для "пропарювання" внутрішньої частини вашої мікрохвильової печі.

Лайфхак з очищення

Щоб очистити мікрохвильову піч за допомогою лимона, вам потрібно буде наповнити невелику, відповідну для використання в мікрохвильовій печі миску водою. Відміряйте приблизно півсклянки води в миску. Розріжте лимон навпіл і вичавіть весь його сік у воду.

Для більш ретельного очищення опустіть в воду ще й половинки лимона.

Потім поставте в мікрохвильову піч миску з лимонною водою на сильній потужності приблизно на три хвилини або поки рідина не закипить.

Дайте рідини постояти п'ять хвилин. В цей час не відкривайте мікрохвильовку. Після 5 хвилин ви легко видалите губкою залишки їжі і залишки, що прилипли до стінок мікрохвильовки.

Бонусом буде приємний запах лимона. Користуйтеся!