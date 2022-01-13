Як ідеально нарізати масло для бутерброда без ножа: цей лайфхак дійсно працює

Так, для цього способу знадобиться ніж для очищення овочів. Слайси виходять дуже тонкими та рівними, При цьому масло залишається дуже ніжним, прохолодим та смачним.

Відео у мережі стало популярним та набрало понад 15 тисяч переглядів.

Як вибрати якісне вершкове масло

Спочатку вершкове масло потрібно спробувати на смак. Якісне масло тане в роті, а після нього залишається солодко-молочний і ніжний присмак. Неприємний післясмак залишиться після масла, яке зроблено з неякісних інгредієнтів або з використанням рослинних жирів.

Також вершкове масло не повинно бути інтенсивно жовтого кольору або зовсім білого.

До того ж вдома на масло спробуйте натиснути пальцем. Якщо при цьому масло буде кришитися, то перед вами неякісний продукт.



Випробуйте масло на сковороді. Якісне вершкове масло на сковороді розтоплюється рівномірно і при цьому не виділяє воду і білу піну.