7 простых рецептов блинов хоть на каждый день Масленицы (видео)

В 2023 году Масленица начинается 20 февраля, а завершается - 26. В течение этой недели хозяйки и хозяева будут печь блины и угощать ими близких. Говорят, что чем больше блинов съедите, тем счастливее будет год.

Поэтому Styler собрал для вас популярные и одновременно простые рецепты вкусных блинов на каждый день Масленицы.

Блинчики на кефире

Ингредиенты

4 яйца

2 стакана кипятка

2 стакана кефира

4 столовые ложки сахара

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка соды

2 стакана муки

4 столовые ложки масла

Как готовить

Яйца взбейте миксером до пышности в течение 2 минут. Вскипятите воду и понемногу влейте ее в яйца, продолжая взбивать. Масса должна стать очень пышной.

Влейте в смесь кефир, добавьте сахар, соль и перемешайте. Просейте муку вместе с содой, снова перемешайте до однородности. Важно, чтобы в тесте не было комочков. Влейте в тесто масло и можно выпекать.

Теперь на сковороду не нужно лить масло, чтобы блины не получились слишком жирными. Разве что перед первым блинчиком смажьте поверхность тонким слоем.

Жарьте, пока блинчик станет ажурным, а его краешки зарумянятся. Затем переворачивайте широкой лопаткой и жарьте с другой стороны.

Блинчики-зебры из какао

Что нужно

3 яйца

2 столовые ложки сахара

Щепотка соли

2 столовые ложки растительного масла

400-500 мл молока

250 г муки

1 столовая ложка какао-порошка

Готовим

Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте масло и перемешать. Влейте туда молоко и снова перемешайте. Просейте муку и смешайте все до однородности.

Теперь вылейте пол стакана теста в отдельную мисочку, добавьте какао и тщательно перемешайте. Шоколадное тесто переложите в кондитерский мешок.

На сковороду выкладываем тесто без какао. Срежьте угол пакета и нарисуйте по блину шоколадным тестом. Выбирайте те узоры, которые вам нравятся. Но не рисуйте слишком долго, потому блинчик сгорит. Обжариваем блины до золотистого цвета снизу, а потом еще немного - с другой стороны.

Канадские панкейки

Для приготовления возьмите:

2-3 яйца

2 столовые ложки сахара

Щепотка соли

Щепотка ванилина

200 мл стакан молока

130 г муки

2 чайные ложки разрыхлителя

2 столовые ложки масла

Приготовление

Отделите желтки от белков. Взбейте миксером белки с сахаром в течение 4-5 минут. Должна образоваться густая пышная пена. Затем взбейте желтки с солью 10-15 секунд, добавьте молоко и перемешайте. Просейте муку, всыпьте разрыхлитель и ванилин.

Влейте масло и перемешайте до исчезновения комочков. Следующим шагом постепенно вмешайте в тесто взбитые белки.

Выпекать панкейки можно на сухой сковороде без добавления масла. Налейте в центр сковороды 2-3 столовых ложки теста и осторожно распределите. Жарьте на среднем огне пока не появятся пузырьки. Когда они начнут лопаться, переверните панкейк.

Тонкие блины на молоке

Ингредиенты

3 яйца

3 стакана молока

1-2 столовые ложки сахара

Щепотка соли

2 стакана муки

1 чайная ложка соды

1 столовая ложка лимонного сока

3 столовые ложки растительного масла

Взбить яйца с солью и сахаром. Поочередно добавьте муку и молоко. Взбить тесто миксером в течение нескольких секунд, чтобы убрать комки. В конце влейте растительное масло и перемешайте. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде, смазывать маслом или маслом ее нужно только перед самым первым блином.

Блинчики на дрожжах

Возьмите следующие продукты:

20 г свежих дрожжей или 7,5 г сухих

1 столовая ложка сахара

Щепотка соли

2 яйца

75 г сливочного масла

1 столовая ложка растительного масла

3 стакана молока

2 и 1/4 стакана муки

Свежие прессованные дрожжи разотрите с сахаром, добавьте стакан теплого молока, перемешайте. Просейте туда полтора стакана муки и снова перемешайте. Теперь оставьте смесь в тепле на 15 минут, чтобы дрожжи вступили в реакцию. Пока растопите масло, и отделите желтки от белков.

К тесту добавьте желтки и теплое масло. Перемешайте. Теперь добавляйте поочередно муку и молоко тщательно перемешивая. В финале влейте масло, перемешайте еще раз и поставьте в тепло на 10 минут.

Хорошо разогретую сковороду смажьте тонким слоем растительного масла. Каждый блинчик нужно жарить по 20-30 секунд с каждой стороны.

Марокканские блины

Для приготовления понадобится:

10 г прессованных дрожжей (или 0,5 чайной ложки сухих)

1 чайная ложка сахара

325 мл воды

150 г муки

50 г манной крупы

1 желток

Щепотка соли

0,5 чайной ложки разрыхлителя

0,5 чайной ложки растительного масла

Как готовить

Дрожжевое тесто на блины готовим аналогично предыдущему рецепту. Когда к тесту добавите муку, влейте желток, манку и размешайте. Добавьте теплую воду, посолите и перемешайте. Добавьте масло, перемешайте еще раз и оставьте в тепле на 45 минут.

Жарьте на огне чуть больше среднего. Когда на блинчике появятся дырочки, и его поверхность не будет липкой, пора забирать его из сковороды. Переворачивать и жарить с другой стороны не следует. Сковороду вверх дном поставьте под холодную воду на 10-15 секунд, после чего верните на огонь и жарьте следующий блинчик.

Кружевные блины

Ингредиенты:

200 мл молока

2 яйца

1 столовая ложка сахара

щепотка соли

60 г муки

2 столовые ложки растительного масла

Готовим

Молоко, яйца, соль и сахар взбейте миксером. Просейте муку, перемешайте и снова взбейте. Добавьте масло, перемешайте и налейте тесто в бутылку с небольшим отверстием в крышке.

Смажьте сухую чистую сковороду салом или растительным маслом и хорошо разогрейте. Рисуйте тестом из бутылки узоры. Жарятся кружевные блины 15-20 секунд.