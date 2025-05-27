RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Идеальные сырники, которые не навредят вашей фигуре: готовятся без муки и сахара

Простой рецепт сырников без муки и сахара (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сырники без муки и сахара - полезная альтернатива классическому рецепту. Идеально подходят для тех, кто придерживается правильного питания или следит за фигурой.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, что стоит добавлять вместо муки в сырники.

Список ингредиентов

Для приготовления вкусного и полезного завтрака понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 3 ст.л. манки
  • щепотка соли

Ингредиенты для соуса:

  • 300 г сливок (33-36% жирности)
  • 200 г молока
  • 3-4 ст.л. меда
  • 1 пакетик ванильного сахара

Легкий способ приготовления

Для приготовления сырников смешайте все ингредиенты в миске и тщательно вымешайте товкачем до однородности. После этого отставьте смесь на 30-40 минут, манка должна впитать влагу и набухнуть.

Для соуса все ингредиенты соедините в кастрюле и взбейте до однородности венчиком. Далее поставьте на огонь и почти доведите до кипения, постоянно помешивая.

Чтобы при формировании сырников они не липли к рукам, используйте манку, а не муку.

На разогретую сковороду налейте масло и обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета.

На дно широкой кастрюли добавьте несколько ложек готового соуса, выложите слой сырников и вылейте остальную часть соуса. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Сырники получатся невероятно сочными и точно понравятся каждому.

Рецепт сырников без муки и сахара (фото: кадр из видео)

 

Читайте РБК-Украина в Google News
сирникиРецептыЗдоровье