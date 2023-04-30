5 ошибок во время приготовления шашлыка, из-за которых он становится вредным

HCA тесно связаны с раком желудка и толстой кишки, они также повреждают ДНК и повышают риск рака груди, печени, легких, простаты и кожи.

Ошибки при приготовлении мяса на гриле представляют определенные риски для здоровья из-за влияния высоких уровней канцерогенных соединений, таких как гетероциклические амины (HCA). Они образуются в мышечной ткани при воздействии высоких температур.

Однако содержание этих веществ можно минимизировать, если избегать следующих ошибок во время приготовления еды на гриле. Об этом пишет ресурс Dr. Axe .

Магазинные маринады

Если правильно мариновать мясо, можно значительно снизить уровень канцерогенных соединений, образующихся при жарке.

В большинстве магазинных маринадов много сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Это два ингредиента, которые делают гриль более вредным.

Упомянутые составляющие, а также мед увеличивают вероятность обугливания, повышая влияние канцерогенов.

Лучше выбирать маринады на основе уксуса или лимонного сока, которые богаты травами и специями, включая розмарин, что нейтрализует канцероген.

Эксперименты обнаружили, что маринад терияки снижает уровень канцерогенных НСА на 67%, маринад с куркумой и чеснока - на 50%.

Сладкие маринады могут фактически утроить уровень HCA.

Фабричное мясо

Приготовление мяса, выращенного на фабричных фермах, является наибольшей ошибкой. Дело в том, что в таких хозяйствах животным часто дают лекарства. Например, препараты такие, как ивермектин (против глистов), флуниксин (нестероидный противовоспалительный препарат), пенициллин и ципрофлоксацин (антибиотики).

Некоторые из этих средств связаны с неврологическими воздействиями, аллергическими реакциями и повреждением почек у людей. Высокие температуры во время приготовления мяса не всегда нейтрализуют эти лекарства, а в некоторых случаях могут сделать их еще более токсичными.

Заворачиваете гриль в фольгу

Заворачивание картофеля (или даже рыбы) в алюминиевую фольгу с кусочком масла - это быстрый и простой способ приготовления на гриле. Проблема в том, что этот материал выщелачивается под влиянием высоких температур.

Это может вредить здоровью, поскольку между алюминием и деменцией существует связь.

Используете антипригарные аксессуары

Аксессуары для гриля с антипригарным покрытием - решетки, лопатки, сковороды и коврики - удобны, потому что облегчают уборку. Но перфтороктановые химикаты и другие похожие соединения, обычно содержащиеся в антипригарной посуде, связывают с ожирением, аномальным уровнем гормонов щитовидной железы и токсичностью для мозга, печени, простаты и почек.

Поэтому эксперты советуют отказаться от использования таких аксессуаров, а лучше брать те, что не имеют химического покрытия.

Вы не умеете готовить заранее

Американский институт исследования рака рекомендует предварительно приготовить мясо перед тем, как выкладывать его на гриле. Это помогает уменьшить "капли" на гриле, которые превращаются в дым, полный канцерогенных полициклических ароматических углеводородов.

Частичное приготовление мяса на плите или в духовке, а затем перемещение его на горячий гриль помогает снизить уровень этих канцерогенов.