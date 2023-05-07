Идеальные маринады для любого мяса: будет мягким и нежным
Самое важное в приготовлении мяса на шашлыке или гриль - это маринад. Майонез и уксус уже давно не рекомендуют использовать для получения мягкого и нежного мяса, а из знакомых ингредиентов остается только лук.
Какие маринады отлично подойдут для любого вида мяса - читайте в материале ниже.
С томатным соком
На 1 кг мяса вам нужно:
- Томатный сок - 200 мл
- Лук - 2 шт.
- Соль - 1 ч. лодка
- Растительное масло - 1 ст. ложка
- Молотый перец - ½ ч. ложки
- Другие специи для мяса - по вкусу
Лук нарежьте полукольцами, добавьте соль и помните руками, чтобы он пустил сок. Добавьте перец, томатный сок, растительное масло и перемешайте. Мясо нарежьте кусками и сложите в маринад. Оставьте в холодильнике минимум на 12 часов.
Кстати, вместо томатного сока можно использовать помидоры - их нужно пропустить через мясорубку или комбайн.
Минеральная вода
На 1 кг мяса
- Лук - 2 шт.
- Минеральная вода - 250 мл
- Соль - 1 ч. ложка
- Перец - ½ ч. ложки
- Специи для мяса - по вкусу
Лук нарежьте кольцами или полукольцами, помните его с солью. Добавьте минеральную воду и специи. Перемешайте. Если берете минеральную воду с солоноватым привкусом - соли дайте немного меньше. Мясо нарежьте кусочками и сложите в маринад. Поставьте в холодильник минимум на 12 часов.
Маринад для птицы
На 1 кг
- Соль грубого помола - 1 ч. ложка
- Лук - 1 шт.
- Перец чили - ½ ч. ложки
- Паприка - 1 ч. ложка
- Лимонный сок - 3 ст. ложки
Смешайте соль, специи и лимонный сок. Нарежьте лук полукольцами. Порежьте мясо и сложите его в маринад. Накройте миску крышкой и хорошо встряхните несколько раз. Оставьте на несколько часов в холодильнике.
Быстрый маринад
На 1 кг мяса
- 4-5 зубчиков чеснока
- Молотый перец - ½ ч. ложки
- Соль крупного помола - 1 ч. ложка
- Растительное масло - 2-3 ст. ложки
Чеснок пропустите через пресс, смешайте со специями. Натрите мясо полученной смесью и оставьте на 2 часа мариноваться. После - можно сразу жарить на решетке или нанизывать на шампуры.
Маринад на пиве
На 1 кг мяса
Бутылку темного пива налейте в глубокую посуду. Добавьте несколько зубчиков чеснока, пропущенных через пресс, молотый черный перец и 1 ч. ложку соли. Еще можно добавить лавровый лист. Хорошо перемешайте. Нарежьте мясо и сложите в маринад. Держите в холодильнике 3-4 часа.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как быстро очистить гриль и шампура.
А еще писали о том, какие ошибки в приготовлении шашлыка делают его вредным.