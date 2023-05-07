Ідеальні маринади для будь-якого м'яса: буде м'яким та ніжним

Найважливіше у приготуванні м'яса на шашлику чи гриль – це маринад. Майонез та оцет вже давно не рекомендують використовувати для отримання м'якого та ніжного м'яса, а зі знайомих інгредієнтів залишається лише цибуля.

Які маринади чудово підійдуть для будь-якого виду м'яса – читайте у матеріалі нижче.

З томатним соком

На 1 кг м'яса вам потрібно:

Томатний сік – 200 мл

Цибуля - 2 шт.

Сіль - 1 год.

Рослинна олія – 1 ст. ложка

мелений перець - ½ ч. ложки

Інші спеції для м'яса – до свого смаку

Цибулю наріжте півкільцями, додайте сіль і пам'ятайте руками, щоб він пустив сік. Додайте перець, томатний сік, олію і перемішайте. М'ясо наріжте шматками та складіть у маринад. Залишіть у холодильнику мінімум на 12 годин.

До речі, замість томатного соку можна використовувати помідори – їх потрібно пропустити через м'ясорубку чи комбайн.

Мінеральна вода

на 1 кг м'яса

Цибуля - 2 шт.

Мінеральна вода – 250 мл

Сіль – 1 ч. ложка

Перець - ½ ч. ложки

Спеції для м'яса – до свого смаку

Цибулю наріжте кільцями або півкільцями, пам'ятайте його із сіллю. Додайте мінеральну воду та спеції. Перемішайте. Якщо берете мінеральну воду із солонуватим присмаком – солі дайте трохи менше. М'ясо наріжте шматочками та складіть у маринад. Поставте в холодильник щонайменше на 12 годин.

Маринад для птахів

на 1 кг

Сіль грубого помелу – 1 ч. ложка

Цибуля - 1 шт.

Перець чилі - ½ ч. ложки

Паприка – 1 ч. ложка

Лимонний сік – 3 ст. ложки

Змішайте сіль, спеції та лимонний сік. Наріжте цибулю півкільцями. Поріжте м'ясо і складіть його в маринад. Накрийте миску кришкою і добре струсіть кілька разів. Залишіть на кілька годин у холодильнику.

Швидкий маринад

на 1 кг м'яса

4-5 зубчиків часнику

мелений перець - ½ ч. ложки

Сіль великого помелу – 1 ч. ложка

Рослинна олія – 2-3 ст. ложки

Часник пропустіть через прес, змішайте зі спеціями. Натріть м'ясо отриманою сумішшю та залиште на 2 години маринуватися. Після – можна відразу смажити на решітці або нанизувати на шампури.

Маринад на пиві

на 1 кг м'яса

Пляшку темного пива налийте в глибокий посуд. Додайте кілька зубчиків часнику, пропущених через прес, мелений чорний перець та 1 ч. ложку солі. Ще можна додати лавровий лист. Добре перемішайте. Наріжте м'ясо і складіть у маринад. Тримайте у холодильнику 3-4 години.