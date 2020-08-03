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Ідеальна погода, але з нюансом: синоптики дали прогноз на понеділок

Понеділок 03 серпня 2020 07:02
Ідеальна погода, але з нюансом: синоптики дали прогноз на понеділок
Погода в Україні 3 серпня будет теплою та сухою (фото: canva.com)
Автор: Анна Кисельова

Синоптики прогнозують теплу і в міру сонячну погоду

Погода в Україні 3 серпня буде в міру теплою і сухою, переважно сонячною. За даними синоптиків, вдень температура складе в середньому +22 ... +28 градусів. При цьому синоптики попередили про те, що в нічний час буде прохолодно - термометри опустяться до +11 градусів. Детальний прогноз погоди на 3 серпня опубліковано на сайті Укргідрометцентру.

Згідно з новим прогнозом, в понеділок над Україною буде переважно тепло. Середні показники тепла в Україні в неділю досягнуть +22 ... +28 градусів. Найтепліше буде, несподівано, на заході країни, де протягом останнього місяця спостерігалася найбільш прохолодна погода по країні. Там термометри покажуть +24 ... +28 градусів. Близько +25 ... +27 градусів буде в центральних та більшості східних областей. +22 ... +24 буде тільки на півночі країни. У південних же регіонах традиційно тепло - +25 ... +28 градусів.

У нічний час по всій Україні прогнозуються похолодання в середньому до +11... +16 градусів. У деяких південних областях рівень тепла знизиться до +18 градусів. Синоптики прогнозують пориви вітру до 5-10 м / с по всій Україні.

При цьому синоптики уточнюють, що опадів не буде в жодному з регіонів країни.

Ідеальна погода, але з нюансом: синоптики дали прогноз на понеділок

Погода в Україні 3 серпня буде теплою і сухою (карта meteo.gov.ua)

"2-3 серпня в східних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській, Сумській та Львівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - додали метеорологи.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі.

Також ми писали, що синоптики розповіли українцям про погоду в серпні.

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