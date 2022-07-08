Ідеальна кабачкова ікра в мультиварці на зиму: ви більше не купите магазинну

Кабачкова ікра - смачна паста, яку хоч на хліб намазуй, хоч ложками їж. Часто-густо ми купуємо баночки ікри в магазине. Але влітку, коли кабачки недорогі, можна самостійно варити ікру й запасатися баночками з нею на зиму.
Як зварити ікру в мультиварці, розповіла українська блогерка Лілія Цвіт.
Перетріть очищені овочі у блендері до однорідної маси. Чим краще перемелені овочі, тим однорідніша вийде ікра.
Подрібнені овочі викладіть в чашу мультиварки. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішайте масу.
Виберіть режим тушкування і готуйте дві години. Потім додайте томатну пасту, чорний мелений перець і протушкуйте ще дві години.
Гарячу ікру накладайте в стерилізовані банки, герметично закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і закутайте на добу. Наша натуральна кабачкова ікра готова!
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