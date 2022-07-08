Ідеальна кабачкова ікра в мультиварці на зиму: ви більше не купите магазинну

Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:

1,5 кг кабачків (вага без шкіри та насіння)

0,5 кг моркви (очищеної)

0,5 кг цибулі (очищеної)

1 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

50 мл оцту

100 мл олії

0,5 ч. л. меленого чорного перцю

250 г томатної пасти 25%

Покрокове приготування

Перетріть очищені овочі у блендері до однорідної маси. Чим краще перемелені овочі, тим однорідніша вийде ікра.

Подрібнені овочі викладіть в чашу мультиварки. Додайте сіль, цукор, олію та оцет. Ретельно перемішайте масу.

Виберіть режим тушкування і готуйте дві години. Потім додайте томатну пасту, чорний мелений перець і протушкуйте ще дві години.

Гарячу ікру накладайте в стерилізовані банки, герметично закрийте стерилізованими кришками, переверніть догори дном і закутайте на добу. Наша натуральна кабачкова ікра готова!