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Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабаритки

Среда 07 августа 2024 10:01
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Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабаритки Небольшое помещение тоже можно сделать просторным (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Небольшая площадь квартиры - это настоящая проблема для миллионов людей. Купили шкаф, потом диван, стол - и место осталось только по центру комнаты? Знакомая ситуация. Но знаете ли вы некоторые уловки, которые помогут сохранить максимум места в помещении без потери функциональности?

РБК-Украина (проект Styler) сделало инструкцию по выбору мебели для небольших помещений, которая поможет совместить функциональность с компактностью.

Открывайте пространство

Открытая мебель

Выбирайте мебель, которая не перекрывает обзор с одной части комнаты на другую.

Попытайтесь использовать книжные полки с открытыми сторонами, стеклянные или акриловые столы и стулья с тонким профилем, которые придадут комфорт и функциональность без перегрузки пространства.

Компактная мебель

Мебель, которая занимает меньше места, будет лучше всего подходить для небольших комнат. К примеру, выбирая диван, избегайте моделей с толстыми подлокотниками и многослойной спинкой. Выбирайте диван с узкими подлокотниками и жесткой обивкой.

Также обратите внимание на столы с тонкими ножками и кровати с простыми изголовьями.

Используйте все место

Старайтесь размещать мебель по периметру комнаты, чтобы освободить ценное место на полу. Прикрепите книжные полки к стене, установите лавку под окном и повесьте телевизор.

Некоторые предметы мебели даже кажутся подвешенными в воздухе, что зрительно расширяет пространство комнаты.

Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабариткиСтолик на тонкой ножке - хорошее решение там, где мало места (фото: bhg.com)

Используйте многофункциональную мебель

Нестандартное использование

Предмет мебели, предназначенный для столовой, может отлично смотреться и в других частях дома. К примеру, комод в гостиной предоставит место для хранения и поверхность для демонстрации книг и коллекционных предметов.

Садовая скамейка может стать дополнительным сиденьем за обеденным столом, а туалетный столик - компактным рабочим местом.

Дополнительное хранение вещей

В маленьких домах частенько не хватает места для хранения. Поэтому важно найти мебель со встроенными отсеками для хранения. Ищите столы с ящиками или полками и пуфы со скрытыми отделениями.

Ящики отлично подходят как журнальные столики. Под высокими кроватями можно спрятать многие вещи, включая чемоданы.

Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабариткиУдачное сочетание прозрачного стула и многофункционального комода (фото: bhg.com)

Максимально используйте пространство

Мебель двойного назначения

Находите мебель, которая выполняет несколько функций. К примеру, диван-кровать служит уютным диваном днем и раскладывается в кровать для гостей.

Другие примеры: комод, который можно использовать в качестве прикроватного столика, или тележка для хранения, которая может помочь на кухне.

Универсальные предметы

Выбирайте небольшие, легкие предметы, которые можно легко перемещать при необходимости. Например, небольшой двухъярусный столик может использоваться в качестве дополнительной рабочей поверхности на кухне, а во время приема гостей служить барной стойкой или станцией для закусок.

Разделение пространства

Разделение пространства может сделать комнату визуально большей. Если вы живете в студии, создайте дополнительные "комнаты" с помощью штор или складных панелей. Разделите пространство в углу для создания импровизированного офиса или на кухне для обеденной зоны.

Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабариткиТакую легенький стол можно перемещать из кухни в другие комнаты (фото: bhg.com)

Раньше мы уже писали, как научиться различать популярные стили интерьера.

Читайте также, как сделать темную комнату светлее с помощью 10 советов по дизайну.

При написании материала использовались следующие источники: издание Better Homes and Gardens, Martha Stewart, Apartment Therapy.

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