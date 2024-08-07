Как сделать маленькую квартиру просторной с помощью мебели: идеи для оформления малогабаритки
Небольшая площадь квартиры - это настоящая проблема для миллионов людей. Купили шкаф, потом диван, стол - и место осталось только по центру комнаты? Знакомая ситуация. Но знаете ли вы некоторые уловки, которые помогут сохранить максимум места в помещении без потери функциональности?
РБК-Украина (проект Styler) сделало инструкцию по выбору мебели для небольших помещений, которая поможет совместить функциональность с компактностью.
Открывайте пространство
Открытая мебель
Выбирайте мебель, которая не перекрывает обзор с одной части комнаты на другую.
Попытайтесь использовать книжные полки с открытыми сторонами, стеклянные или акриловые столы и стулья с тонким профилем, которые придадут комфорт и функциональность без перегрузки пространства.
Компактная мебель
Мебель, которая занимает меньше места, будет лучше всего подходить для небольших комнат. К примеру, выбирая диван, избегайте моделей с толстыми подлокотниками и многослойной спинкой. Выбирайте диван с узкими подлокотниками и жесткой обивкой.
Также обратите внимание на столы с тонкими ножками и кровати с простыми изголовьями.
Используйте все место
Старайтесь размещать мебель по периметру комнаты, чтобы освободить ценное место на полу. Прикрепите книжные полки к стене, установите лавку под окном и повесьте телевизор.
Некоторые предметы мебели даже кажутся подвешенными в воздухе, что зрительно расширяет пространство комнаты.
Столик на тонкой ножке - хорошее решение там, где мало места (фото: bhg.com)
Используйте многофункциональную мебель
Нестандартное использование
Предмет мебели, предназначенный для столовой, может отлично смотреться и в других частях дома. К примеру, комод в гостиной предоставит место для хранения и поверхность для демонстрации книг и коллекционных предметов.
Садовая скамейка может стать дополнительным сиденьем за обеденным столом, а туалетный столик - компактным рабочим местом.
Дополнительное хранение вещей
В маленьких домах частенько не хватает места для хранения. Поэтому важно найти мебель со встроенными отсеками для хранения. Ищите столы с ящиками или полками и пуфы со скрытыми отделениями.
Ящики отлично подходят как журнальные столики. Под высокими кроватями можно спрятать многие вещи, включая чемоданы.
Удачное сочетание прозрачного стула и многофункционального комода (фото: bhg.com)
Максимально используйте пространство
Мебель двойного назначения
Находите мебель, которая выполняет несколько функций. К примеру, диван-кровать служит уютным диваном днем и раскладывается в кровать для гостей.
Другие примеры: комод, который можно использовать в качестве прикроватного столика, или тележка для хранения, которая может помочь на кухне.
Универсальные предметы
Выбирайте небольшие, легкие предметы, которые можно легко перемещать при необходимости. Например, небольшой двухъярусный столик может использоваться в качестве дополнительной рабочей поверхности на кухне, а во время приема гостей служить барной стойкой или станцией для закусок.
Разделение пространства
Разделение пространства может сделать комнату визуально большей. Если вы живете в студии, создайте дополнительные "комнаты" с помощью штор или складных панелей. Разделите пространство в углу для создания импровизированного офиса или на кухне для обеденной зоны.
Такую легенький стол можно перемещать из кухни в другие комнаты (фото: bhg.com)
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При написании материала использовались следующие источники: издание Better Homes and Gardens, Martha Stewart, Apartment Therapy.