Как избежать диабета: рекомендации по профилактике предоставили в Минздраве

Сахарный диабет ежегодно меняет жизнь миллионов людей, вызывая серьезные осложнения. Врачи во Всемирный день борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, предоставили украинцам рекомендации, которые помогут избежать этого заболевания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Медики объясняют, что диабет страшен тем, что постепенно повреждает сердце, сосуды, глаза, почки и нервную систему.

Также сообщается, что у людей с диабетом значительно выше риск сердечных приступов и инсультов. Кроме того, они часто сталкиваются с поражениями ног, которые могут привести даже к ампутациям.

Врачи предупреждают, что диабетическая ретинопатия вызывает проблемы со зрением, а в тяжелых случаях может приводить даже к слепоте.

Более того, специалисты подчеркивают, что диабет является главной причиной почечной недостаточности.

В Минздраве сообщили, что сегодня более 1,2 миллионов украинцев живут с диагнозом "сахарный диабет".

Медики говорят, что хотя предотвратить диабет I типа невозможно, значительно снизить риск развития диабета II типа можно благодаря здоровым привычкам.

Поэтому врачи рекомендуют:

Выполнять регулярные физические нагрузки, которые помогают снизить уровень сахара и улучшают чувствительность к инсулину. Сбалансировано питаться, а именно выбирать в свой рацион клетчатку, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и орехи. Контролировать вес, ведь избыточный вес значительно повышает риск диабета. Отказаться от вредных привычек, потому что курение и алкоголь значительно вредят организму. Своевременно обращаться к врачу, который может провести профессиональную диагностику и коррекцию вашего состояния, если вы испытываете ухудшение самочувствия или заметили другие тревожные симптомы.

Напомним, что всемирно известный бренд Apple уже тестирует приложение, которое помогло бы больным диабетом с контролем сахара в крови.