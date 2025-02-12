И это не плохое питание. Вещь №1, от которой человек набирает килограммы

Недосыпание и гормональный дисбаланс

Тренер отметил, что люди, которые спят менее 7-8 часов в сутки, имеют повышенный риск ожирения и диабета 2 типа. Это связано с тем, что во время недосыпания организм не может эффективно регулировать уровень сахара в крови и усваивать калории.

Согласно исследованиям, люди, которые спят менее 6 часов в сутки, имеют значительно более высокую частоту заболеваний диабетом 2 типа. Эксперименты показали, что даже у здоровых людей, которые спали по 4 часа в день в течение недели, способность поглощать глюкозу снижается на 40%. Такие показатели могут быть классифицированы врачом как преддиабетическое состояние.

Хроническое недосыпание приводит к дисбалансу гормонов лептина и грелина, которые отвечают за чувство сытости и голода соответственно. Уровень лептина снижается, а уровень грелина повышается, что приводит к повышенному аппетиту и перееданию.

Исследования показали, что люди, которые спят 4-5 часов в сутки, потребляют на 300 калорий больше за один прием пищи, чем те, кто спит 8 часов. В течение эксперимента (несколько дней) разница в потреблении калорий составляла около 1000 ккал.

Какие серьезные последствия может повлечь недосыпание?

Ожирение и диабет 2 типа

Нарушение обмена веществ и гормональный дисбаланс способствуют набору веса и развитию диабета.

Переедание

Изменения в уровнях гормонов голода и сытости приводят к повышенному аппетиту и потреблению большего количества калорий.

Ухудшение когнитивных функций

Недосыпание негативно влияет на память, концентрацию и способность принимать решения.

Ослабление иммунитета

Недостаточный сон делает организм более уязвимым к инфекциям.

Сердечно-сосудистые заболевания

Хроническое недосыпание повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Депрессия и тревожность

Недосыпание может привести к ухудшению эмоционального состояния и развитию психических расстройств.

Как улучшить свой сон?

Соблюдайте режим сна

Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, даже в выходные.

Создайте комфортные условия для сна

Обеспечьте темноту, тишину и прохладу в спальне.

Откажитесь от кофеина и алкоголя перед сном

Эти напитки могут ухудшить качество сна.

Избегайте тяжелой пищи перед сном

Лучше ужинать за 2-3 часа до того, как ложитесь спать.

Регулярно занимайтесь спортом

Физическая активность способствует улучшению сна, но избегайте упражнений непосредственно перед сном.

Найдите время для отдыха и релаксации

Практикуйте медитацию, йогу или другие методы релаксации.