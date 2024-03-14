Россияне "украли" фильм Параджанова и выдали его за русский: детали

Во французском городе Таверне русские организовали так называемый фестиваль "русского фильма". Организаторы - ассоциация "Другая Россия" и это уже 10 подобное мероприятие. В этом году его посвятили памяти Алексея Навального. В программу россияне включили фильм Сергея Параджанова "Тени забытых предков", который показывают под названием "Огненные кони".

Как отреагировало на этот инцидент посольство Украины во Франции, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Укринформ.

Скандал на фестивале во Франции

Посольство Украины во Франции обратилось в компетентные властные институты страны, в частности в министерство культуры и сообщило о вопиющем случае присвоения организаторами фестиваля украинского кинематографического наследия.

Речь идет о показе фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков", который на том фестивале демонстрируют под названием "Огненные кони". Фильм представлен организаторами фестиваля как часть "русской культуры".

"Культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии. Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на формальную смену акцентов организаторами, их методы во многом остаются неизменными", - сообщают в посольстве.

Дипломаты подчеркивают, что это - случай культурной апроприации. Они просят французские власти разобраться с ситуацией и восстановить справедливость.

Что известно о фильме Параджанова

Украинская советская лента режиссера Сергея Параджанова была отснята в 1964 году на киностудии имени Александра Довженко. Это экранизация повести Михаила Коцюбинского. Музыку к фильму написал Мирослав Скорик, а за операторскую работу отвечал Юрий Ильенко.

Съемки проходили в Ивано-Франковской области - именно там Михаил Коцюбинский написал свою пьесу. В Верховине есть дом, где жил во время съемок Сергей Параджанов - там теперь обустроен музей "Тени забытых предков". В фильме описывается жизнь гуцулов, их культура, ритуалы.

В 60-х фильм наделал много шума в обществе, его поддерживали Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил и Василий Стус. Весь фильм был снят на украинском языке и Сергей Параджанов отказался делать дубляж на русском, как это делали с лентами тех времен.

Кроме того, фильм получил 39 наград на зарубежных кинофестивалях, специальную премию 1966 года на Всесоюзном кинофестивале в Киеве, а в 1991 году ему присудили Шевченковскую премию. Гарвардский университет добавил ленту в список обязательных для просмотра студентам, претендующим на высшую ступень в киноведении.

Параджанов отсидел в российской тюрьме с 1973 по 1977 год. В его обвинительном приговоре были статьи "за спекуляцию" и "украинский национализм".

"Я - армянин, родившийся в Тбилиси и сидевший в русской тюрьме за украинский национализм", - говорил о себе сам Параджанов.