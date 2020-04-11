Вистачить ритися в брудній білизні! Коханець Заворотнюк зробив гучну заяву

Екс-коханець Анастасії Заворотнюк, яка намагається вилікуватися від важкої хвороби, шокував гучною заявою. За його словами, Малахов запропонував йому приїхати в студію поговорити про коронавирус, однак він відмовився і отримав дивну реакцію від ведучого. Про це Сергій Жигунов заявив у соціальній мережі Instagram.

Жигунов не розуміє позиції колег з Російського телебачення, адже зараз карантин і можна просто записати повідомлення на телефон, щоб надіслати для показу в ефірі.

"У відповідь на питання "А як же самоізоляція?" пробурмотіли щось невиразне, від чого залишився осад, який, напевно, буває у людини, яку звинуватили в тому, що вона боягуз", - написав екс-коханець Заворотнюк.

Також Жигунов зазначив: "Колеги, я розумію, що всі ми вважаємо, що наша справа найпотрібніша. Але повірте, полоскання брудної білизни в період епідемії за допомогою збирання в купу можливо заражених людей не є життєво необхідною для нашої країни".

Коханець Заворотнюк, Сергій Жигунов зробив заяву

Ми писали, що про хворобу Заворотнюк з'явилася нова інформація.

А також про те, що Заворотнюк запідозрили у хитрому обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.