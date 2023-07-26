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Кто из украинцев первым получит повестки в августе: объяснение юриста

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Среда 26 июля 2023 09:46
Кто из украинцев первым получит повестки в августе: объяснение юриста Кому первыми вручат повестки в августе (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается и в ближайшее время в стране продлят военное положение. В связи с этим в армию продолжат призывать для пополнения резервов.

Кого первым призовут в августе рассказала в эфире телемарафона юрист из НКО "Юридическая сотня" София Кухоцкая.

С 1 августа изменятся некоторые правила мобилизации

Изменения в мобилизации в августе изменения, прежде всего, будут касаться солдат срочной службы.

Правозащитница отметила, что принципиальных изменений по общей мобилизации и выдаче повесток не будет. Призыва на срочную службу не будет, а соответственно и повесток на нее.

Кстати, с 1 августа установлена процедура, согласно которой солдаты срочной службы могут быть переведены в категорию мобилизованных по собственному желанию.

"Поскольку срочники не имели возможности уволиться с военной службы, призыв на срочную службу не осуществлялся, то были изменения в отношении того, что срочник на данный момент имеет право перевестись на службу по мобилизации", - сообщила Кухоцкая.

Для перехода срочников есть три условия:

  • срок срочной службы истек в период действия военного положения
  • срочник в период действия военного положения прослужил не менее шести месяцев
  • срочник изъявил желание перейти на службу по мобилизациb




Какие виды повесток существуют

В августе будут действовать три вида повесток, которые могут выдать военнообязанным мужчинам. К ним относятся:

  • повестки для уточнения данных
  • повестки на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК)
  • мобилизационное предписание

В первом случае военнообязанный должен явиться для уточнения военно-учетных данных. Например, относительно места регистрации, состава семьи, места работы и т.д.

Во втором случае мужчина должен явиться для прохождения военно-врачебной комиссии, где будет установлена его степень пригодности к военной службе. По заключению ВВК военнообязанный может быть признан годным, ограниченно годным или непригодным к военной службе.

Кстати, ранее адвокат объяснил, что грозит незаконно выехавшим из Украины мужчинам.

Также мы рассказывали о том, что в Украине хотят освободить от мобилизации еще одну категорию граждан.

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