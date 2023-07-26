Хто з українців першим отримає повістки у серпні: пояснення юриста
Мобілізація в Україні триває і найближчим часом у країні продовжать воєнний стан. У зв'язку з цим до армії продовжать призивати для поповнення резервів.
Кого першим призвуть у серпні розповіла в ефірі телемарафону юрист із НКО "Юридична сотня" Софія Кухоцька.
З 1 серпня зміняться деякі правила мобілізації
Зміни у мобілізації у серпні зміни, перш за все, стосуватимуться солдатів строкової служби.
Правозахисниця зазначила, що принципових змін щодо загальної мобілізації та видачі повісток не буде. Призову на строкову службу не буде, а відповідно і повісток на неї.
До речі, з 1 серпня встановлено процедуру, згідно з якою солдати строкової служби можуть бути переведені до категорії мобілізованих за власним бажанням.
"Оскільки строковики не мали можливості звільнитися з військової служби, призов на строкову службу не здійснювався, то були зміни щодо того, що строковик на цей час має право перевестися на службу з мобілізації", - повідомила Кухоцька.
Для переходу строковиків є три умови:
- термін строкової служби минув у період дії воєнного стану
- строковик у період дії військового стану прослужив не менше шести місяців
- строковик виявив бажання перейти на службу з мобілізації
Які види повісток існують
У серпні діятимуть три види повісток, які можуть видати військовозобов'язаним чоловікам. До них відносяться:
- повістки для уточнення даних
- повістки про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)
- мобілізаційне розпорядження
У першому випадку військовозобов'язаний має з'явитися уточнення військово-облікових даних. Наприклад, щодо місця реєстрації, складу сім'ї, місця роботи тощо.
У другому випадку чоловік повинен з'явитися для проходження військово-лікарської комісії, де буде встановлено його рівень придатності до військової служби. За висновком ВЛК військовозобов'язаний може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатним до військової служби.
До речі, раніше адвокат пояснив, що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали з України.
Також ми розповідали, що в Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію громадян.