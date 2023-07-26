Хто з українців першим отримає повістки у серпні: пояснення юриста

Мобілізація в Україні триває і найближчим часом у країні продовжать воєнний стан. У зв'язку з цим до армії продовжать призивати для поповнення резервів.

Кого першим призвуть у серпні розповіла в ефірі телемарафону юрист із НКО "Юридична сотня" Софія Кухоцька.

З 1 серпня зміняться деякі правила мобілізації

Зміни у мобілізації у серпні зміни, перш за все, стосуватимуться солдатів строкової служби.

Правозахисниця зазначила, що принципових змін щодо загальної мобілізації та видачі повісток не буде. Призову на строкову службу не буде, а відповідно і повісток на неї.

До речі, з 1 серпня встановлено процедуру, згідно з якою солдати строкової служби можуть бути переведені до категорії мобілізованих за власним бажанням.

"Оскільки строковики не мали можливості звільнитися з військової служби, призов на строкову службу не здійснювався, то були зміни щодо того, що строковик на цей час має право перевестися на службу з мобілізації", - повідомила Кухоцька.

Для переходу строковиків є три умови:

термін строкової служби минув у період дії воєнного стану

строковик у період дії військового стану прослужив не менше шести місяців

строковик виявив бажання перейти на службу з мобілізації

Які види повісток існують

У серпні діятимуть три види повісток, які можуть видати військовозобов'язаним чоловікам. До них відносяться:

повістки для уточнення даних

повістки про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК)

мобілізаційне розпорядження

У першому випадку військовозобов'язаний має з'явитися уточнення військово-облікових даних. Наприклад, щодо місця реєстрації, складу сім'ї, місця роботи тощо.

У другому випадку чоловік повинен з'явитися для проходження військово-лікарської комісії, де буде встановлено його рівень придатності до військової служби. За висновком ВЛК військовозобов'язаний може бути визнаний придатним, обмежено придатним або непридатним до військової служби.