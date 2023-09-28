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Кто в Украине зарабатывает от 60 тысяч гривен: перечень самых прибыльных профессий

Украина, Четверг 28 сентября 2023 09:23
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Кто в Украине зарабатывает от 60 тысяч гривен: перечень самых прибыльных профессий Какая работа является наиболее прибыльной в Украине (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

На украинском рынке труда специалисты наблюдают спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Идентичный запрос был и до полномасштабной войны. Вместе со спросом растет и заработная плата сотрудников компаний.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Правительственный портал рассказывает, какие профессии сейчас самые популярные и сколько платят на этих позициях.

Работа с высоким спросом

На сегодняшний день десятка наиболее нужных специальностей выглядит так:

  • продавец-консультант - 9 379 вакансий
  • менеджер по продажам - 7 416
  • повар - 6 057
  • бухгалтер - 5 962
  • грузчик - 4 346
  • врач - 3 385
  • швея - 2 812
  • бариста - 2 382
  • водитель автотранспортных средств - 2 336
  • машинист - 2 030

При этом максимальный размер зарплаты на предложенных вакансиях колеблется от 40 до 200 000 гривен:

  • грузчик - 40 000 гривен
  • продавец-консультант - 50 000 гривен
  • швея - 50 000 гривен
  • бариста - 50 000 гривен
  • повар - 55 000 гривен
  • водитель автотранспортных средств - 60 000 гривен
  • машинист - 66 000 гривен
  • бухгалтер - 80 000 гривен
  • врач - 120 000 гривен
  • менеджер по продажам - 275 000 гривен

Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

Среди частых требований к кандидатам можно встретить высокий уровень образования, знание иностранных языков, умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.

Кого ищут в Госслужбе занятости

Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:

  • квалифицированных рабочих с инструментом - 21% всех представленных вакансий
  • рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин - 16%
  • работников сферы торговли и услуг - 15%
  • профессионалов (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог) - 14%
  • специалистов (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка) - 11%
  • неквалифицированных работников (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож) - 11%

Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 000 гривен.

При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой:

  • специалист по разработке компьютерных программ - 110 000 гривен
  • инженер-программист - 90 000 гривен
  • литейщик металлов и сплавов - 70 000 гривен
  • слесарь-инструментальщик - 60 000 гривен
  • водитель - 60 000 гривен
  • агроном - 52 000 гривен
  • директор отделения - 49 000 гривен
  • врач - 45 000 гривен
  • архитектор - 45 000 гривен
  • аналитик (банковская деятельность) - 42 000 гривен
  • плавильщик металла - 40 000 гривен

Раньше мы рассказывали, какие мошеннические схемы при трудоустройстве популярны в Украине.

Читайте также, кем могут работать украинцы без знания языка.

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Госслужба занятости работа в Украине