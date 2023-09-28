Кто в Украине зарабатывает от 60 тысяч гривен: перечень самых прибыльных профессий
На украинском рынке труда специалисты наблюдают спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Идентичный запрос был и до полномасштабной войны. Вместе со спросом растет и заработная плата сотрудников компаний.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Правительственный портал рассказывает, какие профессии сейчас самые популярные и сколько платят на этих позициях.
Работа с высоким спросом
На сегодняшний день десятка наиболее нужных специальностей выглядит так:
- продавец-консультант - 9 379 вакансий
- менеджер по продажам - 7 416
- повар - 6 057
- бухгалтер - 5 962
- грузчик - 4 346
- врач - 3 385
- швея - 2 812
- бариста - 2 382
- водитель автотранспортных средств - 2 336
- машинист - 2 030
При этом максимальный размер зарплаты на предложенных вакансиях колеблется от 40 до 200 000 гривен:
- грузчик - 40 000 гривен
- продавец-консультант - 50 000 гривен
- швея - 50 000 гривен
- бариста - 50 000 гривен
- повар - 55 000 гривен
- водитель автотранспортных средств - 60 000 гривен
- машинист - 66 000 гривен
- бухгалтер - 80 000 гривен
- врач - 120 000 гривен
- менеджер по продажам - 275 000 гривен
Высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
Среди частых требований к кандидатам можно встретить высокий уровень образования, знание иностранных языков, умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.
Кого ищут в Госслужбе занятости
Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:
- квалифицированных рабочих с инструментом - 21% всех представленных вакансий
- рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин - 16%
- работников сферы торговли и услуг - 15%
- профессионалов (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог) - 14%
- специалистов (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка) - 11%
- неквалифицированных работников (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож) - 11%
Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 000 гривен.
При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой:
- специалист по разработке компьютерных программ - 110 000 гривен
- инженер-программист - 90 000 гривен
- литейщик металлов и сплавов - 70 000 гривен
- слесарь-инструментальщик - 60 000 гривен
- водитель - 60 000 гривен
- агроном - 52 000 гривен
- директор отделения - 49 000 гривен
- врач - 45 000 гривен
- архитектор - 45 000 гривен
- аналитик (банковская деятельность) - 42 000 гривен
- плавильщик металла - 40 000 гривен
Раньше мы рассказывали, какие мошеннические схемы при трудоустройстве популярны в Украине.
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