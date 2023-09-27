Фейковые работодатели активизировались. Какие самые популярные схемы мошенников во время трудоустройства

При поиске работы важно быть внимательными и осмотрительными, ведь даже на проверенных сайтах по поиску работы могут быть мошенники. Их схемы обычно выглядят как "бесплатный сыр в мышеловках", ведь они предлагают привлекательные условия и большие деньги за простую работу.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Work.ua рассказывает, какие схемы самые популярные и как от них уберечься.

Нужны сотрудники с "трудовой этикой"

Человек получает сообщение на телефон с приблизительным текстом: "Привет, я региональный менеджер и сейчас ищу сотрудников на неполный рабочий день. Вы можете легко выполнять заказы на продажу в свободное время с помощью мобильного телефона. Требования: дисциплинированные, с хорошими личными качествами и трудовой этикой. Задачи простые, работать можно в любое время и в любом месте".

Заработная плата обычно составляет от 550 до 2 500 гривен в день. Но опасность таких сообщений состоит в том, что мошенник может получить ваши персональные данные, которые просит отправить для регистрации на работу.

Разместите объявление и получите деньги

Аферисты предлагают оплату за размещение объявлений с личных аккаунтов соискателей на популярных площадках с объявлениями. Они предоставляют необходимые тексты и иллюстрации для различных товаров, которые необходимо опубликовать. А когда к опубликовавшему будут обращаться покупатели, он должен направлять их к работодателю.

Однако когда искатель приводит покупателя, "работодатель" блокирует соискателя в Telegram и исчезает из связи. Денег за размещение объявлений никто не платит. Площадка с объявлениями также блокирует учетные записи соискателя.

Зарплатные приманки

Некоторые работодатели указывают в вакансиях широкий диапазон зарплат и говорят, что у сотрудника будет ставка и переменная часть, которая будет зависеть от работника. Зарплаты с пятью нулями указывают в вакансиях менеджеров по продажам, менеджеров по работе с клиентами, риелторов и т. д.

Самая большая проблема в том, что именно настоящие работодатели указывают завышенные зарплаты, чтобы привлечь больше внимания. Однако на практике зарплата далеко не такая, какую они указали.

Роскошная жизнь "офисников"

Сегодня это самая популярная мошенническая схема заработка, где предлагают от 15 000 гривен в неделю.

Вакансии этих мошенников прикрываются должностями "менеджер по работе с клиентами", "менеджер по обслуживанию", "менеджер по продажам" и т. д. Опыт здесь обычно не требуется. "Офисы" выманивают средства у людей по телефонному мошенничеству с банковскими счетами или кредитными картами. Поэтому за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Брачные агентства

Эта схема также давно известна. Мошенники, подобно "офисникам", размещают вакансии типа "переводчик", "оператор чата", "менеджер по работе с клиентами" и т. д. Работников привлекают фразами о доходе в валюте, еженедельных выплатах и отсутствии знаний и навыков.

Суть мошенничества заключается в выманивании денег у иностранцев, желающих познакомиться с привлекательными украинками.

Криптомошенники

Аферисты рассказывают о себе как о представителях финансовых, консалтинговых или маркетинговых агентств. Их вакансии могут звучать так: "менеджер по работе с клиентами", "менеджер по продажам", "retention-менеджер", "аккаунт-менеджер". В описании они всегда создают образ успешной компании, предлагают работу с 18 лет, часто указывают в условиях знания английского и европейского языка.

Сотрудники криптомошеннеческих компаний звонят по телефону украинцам и предлагают вложить деньги в биржевые инвестиции, криптовалюту. Очевидно, что вкладчик не только ничего не получает, но и не может вернуть свои средства.

Подмена рекрутера

Рекрутеры указывают в своих вакансиях контакты в Telegram, где предлагают продолжить общение с соискателем. Это удобный способ общения, но есть случаи, когда вводя имя пользователя, соискатель случайно связывается не с тем рекрутером.

Мошенники выбирают компанию, которая размещает вакансии и имеет потенциально большой трафик соискателей, находят контакт рекрутера в телеграмме и создают похожий профиль и имя, добавляя символы или цифры, чтобы имитировать рекрутера.

При поиске по имени в телеграмме искатель случайно связывается с фейковым рекрутером, который выманивает средства будто бы за трудоустройство.

Как не наткнуться на мошенников