Хто в Україні заробляє від 60 тисяч гривень: перелік найприбутковіших професій
Наразі на українському ринку праці фахівці спостерігають попит на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Ідентичний запит був і до повномасштабної війни. Разом із попитом зростає й заробітна плата співробітників компаній.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на Урядовий портал розповідає, які професії зараз найпопулярніші та скільки платять на цих позиціях.
Робота з найвищим попитом
На сьогодні десятка найбільш потрібних спеціальностей має такий вигляд:
- продавець-консультант - 9 379 вакансій
- менеджер з продажу - 7 416
- кухар - 6 057
- бухгалтер - 5 962
- вантажник - 4 346
- лікар - 3 385
- швачка - 2 812
- бариста - 2 382
- водій автотранспортних засобів - 2 336
- машиніст - 2 030
При цьому максимальний розмір зарплати на запропонованих вакансіях коливається від 40 до понад 200 000 гривень:
- вантажник - 40 000 гривень
- продавець-консультант - 50 000 гривень
- швачка - 50 000 гривень
- бариста - 50 000 гривень
- кухар - 55 000 гривень
- водій автотранспортних засобів - 60 000 гривень
- машиніст - 66 000 гривень
- бухгалтер - 80 000 гривень
- лікар - 120 000 гривень
- менеджер з продажу - 275 000 гривень
Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань чи за роботу в особливих умовах.
Серед частих вимог до кандидатів можна зустріти високий рівень освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та розв'язувати виробничі проблеми.
Кого шукають у Держслужбі зайнятості
Найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:
- кваліфікованих робітників з інструментом - 21% всіх поданих вакансій
- робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин - 16%
- працівників сфери торгівлі та послуг - 15%
- професіоналів (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог) - 14%
- фахівців (асистент вчителя, бухгалтер, медсестра, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці) - 11%
- некваліфікованих працівників (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож) - 11%
Середній розмір заробітної плати у вакансіях, які подаються до служби зайнятості, становить 11 000 гривень.
При цьому в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з досить високою заробітною платою:
- фахівець з розроблення комп'ютерних програм - 110 000 гривень
- інженер-програміст - 90 000 гривень
- ливарник металів та сплавів - 70 000 гривень
- слюсар-інструментальник - 60 000 гривень
- водій - 60 000 гривень
- агроном - 52 000 гривень
- директор відділення - 49 000 гривень
- лікар - 45 000 гривень
- архітектор - 45 000 гривень
- аналітик (банківська діяльність) - 42 000 гривень
- плавильник металу - 40 000 гривень
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