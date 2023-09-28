Хто в Україні заробляє від 60 тисяч гривень: перелік найприбутковіших професій

Наразі на українському ринку праці фахівці спостерігають попит на кваліфікованих представників робітничих професій та працівників сфери торгівлі. Ідентичний запит був і до повномасштабної війни. Разом із попитом зростає й заробітна плата співробітників компаній.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посилання на Урядовий портал розповідає, які професії зараз найпопулярніші та скільки платять на цих позиціях.

Робота з найвищим попитом

На сьогодні десятка найбільш потрібних спеціальностей має такий вигляд:

продавець-консультант - 9 379 вакансій

менеджер з продажу - 7 416

кухар - 6 057

бухгалтер - 5 962

вантажник - 4 346

лікар - 3 385

швачка - 2 812

бариста - 2 382

водій автотранспортних засобів - 2 336

машиніст - 2 030

При цьому максимальний розмір зарплати на запропонованих вакансіях коливається від 40 до понад 200 000 гривень:

вантажник - 40 000 гривень

продавець-консультант - 50 000 гривень

швачка - 50 000 гривень

бариста - 50 000 гривень

кухар - 55 000 гривень

водій автотранспортних засобів - 60 000 гривень

машиніст - 66 000 гривень

бухгалтер - 80 000 гривень

лікар - 120 000 гривень

менеджер з продажу - 275 000 гривень

Високий рівень оплати праці роботодавці пропонують кваліфікованим працівникам з досвідом роботи за виконання складних завдань чи за роботу в особливих умовах.

Серед частих вимог до кандидатів можна зустріти високий рівень освіти, знання іноземних мов, уміння працювати у стресових ситуаціях та розв'язувати виробничі проблеми.

Кого шукають у Держслужбі зайнятості

Найбільше вакансій подано роботодавцями для працевлаштування:

кваліфікованих робітників з інструментом - 21% всіх поданих вакансій

робітників з обслуговування, експлуатації устаткування та машин - 16%

працівників сфери торгівлі та послуг - 15%

професіоналів (вчитель, вихователь, викладач, фармацевт, лікар загальної практики-сімейний лікар, інженер, практичний психолог) - 14%

фахівців (асистент вчителя, бухгалтер, медсестра, асистент вихователя, майстер виробничого навчання, механік, шеф-кухар, електрик дільниці) - 11%

некваліфікованих працівників (підсобний робітник, прибиральник службових та виробничих приміщень, робітник з комплексного прибирання будинків, вантажник, двірник, укладальник-пакувальник, робітник з благоустрою, прибиральник територій, сторож) - 11%

Середній розмір заробітної плати у вакансіях, які подаються до служби зайнятості, становить 11 000 гривень.

При цьому в базі даних служби зайнятості є окремі пропозиції роботи з досить високою заробітною платою: