Как отказаться от субсидии, если вы находитесь за границей: пошаговая инструкция

Из-за начала полномасштабной войны с Россией многие граждане Украины выехали за границу на временное или постоянное проживание. У этих людей в Украине могли остаться жилищные субсидии. Поэтому в правительстве был создан алгоритм отказа от льгот онлайн.

Как это сделать, рассказали на сайте Министерства социальной политики.

Последовательность действий

Если гражданин Украины, временно пребывающий за границей, хочет отказаться от получения какой-либо соцпомощи, он должен написать соответствующее заявление в произвольной форме с указанием таких обязательных реквизитов:

название органа социальной защиты населения, в котором гражданин состоит на учете

фамилия, имя, отчество получателя помощи

адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства/пребывания

контактный номер мобильного телефона

адрес электронной почты (при наличии)

вид получаемой помощи

После этого заявление следует отправить по электронной почте или средствами почтовой связи в адрес соответствующего органа социальной защиты населения в Украине.

Контакты органов социальной защиты населения можно найти на сайтах соответствующих районных государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах советов.

Орган соцзащиты после прекращения выплаты пришлет гражданину, по его желанию, по электронной почте или средствами почтовой связи справку/скан-копию справки о неполучении помощи.

О необходимости получения такой справки следует указать в заявлении.

Как отказаться от субсидий

Для этого также нужно подать заявление о прекращении выплат в органы Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указать:

название органа ПФУ, где гражданин состоит на учете

фамилия, имя, отчество получателя жилищной субсидии/льготы

адрес зарегистрированного/задекларированного или фактического места жительства/пребывания

контактный номер мобильного телефона

адрес электронной почты (при наличии)

вид государственной поддержки

В случае необходимости получения справки/скан-копии справки о прекращении и неполучении жилищной субсидии/льгот - указать это в заявлении.