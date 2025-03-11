Экономический кризис на горизонте? Как торговые войны Трампа расшатывают рынки

Акции крупных американских корпораций резко упали, биткоин опустился до минимумов, а индекс страха на Уолл-стрит достиг самого высокого уровня за этот год. Причиной стала массовая продажа активов в понедельник, спровоцированная опасениями относительно экономической политики президента Дональда Трампа.

О том, насколько последствия тяжелы для экономики США и мира, – читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

Содержание:

Apple, Microsoft, Tesla, Nvidia, Alphabet (Google), Amazon и Meta образуют американскую "Большую семерку". Эти лидеры технологического рынка известны своим влиянием на технологии, потребителей и экономику. Во время понедельничного краха на рынке они потеряли более 750 миллиардов долларов капитализации. Nasdaq показал самое резкое падение с 2022 года из-за опасений относительно новых тарифов, которые могут повысить расходы компаний, зависящих от импортных компонентов.

Очередное падение американских акций

Падение на Уолл-стрит началось с утра понедельника, 10 марта. Все три основных индекса открылись резким снижением. В течение дня акции компаний на фондовом рынке США продолжали дешеветь, несмотря на кратковременное восстановление днем, закрылись в минусе.

Индекс Dow Jones упал на 2,08%, хотя на определенном этапе потери достигали более 3%. Широкий индекс S&P 500 снизился на 2,7%, а Nasdaq Composite, который включает многие технологические компании, упал на 4%.

Для Dow и S&P 500 это стал худший день за этот год, а Nasdaq зафиксировал самое большое однодневное падение с сентября 2022 года. Это падение стало продолжением сложного месяца для рынков, во время которого все три основных индекса потеряли свои достижения, полученные после президентских выборов в США в ноябре.

Сейчас продолжается продажа активов после того, как индекс S&P 500 достиг самой высокой отметки. Индекс S&P 500 закрылся на 8,6% ниже своего рекордного максимума, достигнутого 19 февраля. Основную роль в этом сыграло резкое падение тех акций, которые изначально были наиболее популярными после переизбрания Дональда Трампа. Массовая продажа активов была обусловлена прежде всего тревогой инвесторов относительно последствий тарифной политики Трампа. Сам президент США заявил американским СМИ в воскресенье, что экономика Соединенных Штатов переживает "переходный период", поэтому он не исключил возможность рецессии.

"Пока нет фактов, подтверждающих начало кризиса или рецессии. Рынки иногда склонны к падениям, и за последние три года инвесторы к этому привыкли, хотя такое случается регулярно. Я подчеркиваю, что сейчас мы наблюдаем стадию ребалансировки, а не масштабного падения. В Европе или Китае существенных снижений нет. Однако в США происходит переоценка перспектив экономического развития на фоне объективных факторов, в частности агрессивных изменений, которые вносит администрация Трампа. Это уже отражается на уверенности американцев в завтрашнем дне", – отмечает РБК-Украина директор по инвестициям компании Capital Times Артем Щербина.

По его словам, американская экономика, которая держится на потребителях, особенно чувствительна к таким изменениям, поэтому потребители, теряющие уверенность, переходят к сохранению средств, избегая возможных неурядиц в будущем. Он добавляет, что любые изменения в поведении американских потребителей прежде всего отражаются на фондовом рынке.

Чего ожидать дальше от рынка США

Артем Щербина указывает, что индекс технологических компаний США упал с начала года примерно на 4%, а основное падение происходит последние несколько недель, что привело к миллиардным потерям в капитализации корпорации. В частности, за один день Apple потерял целых 174 миллиарда долларов. А компания Nvidia, лидер в производстве чипов для искусственного интеллекта, также сильно пострадала, потеряв почти 140 миллиардов долларов

При этом Щербина объясняет, что американский фондовый рынок является самым дорогим в мире. Например, акции одной компании Nvidia стоили как весь фондовый рынок Великобритании.

"Это очень сильный дисбаланс, поэтому сейчас это влияет на скорость падения. Европа и Китай не падают так сильно, поэтому средства переходят из технологического сектора, который очень вырос в Америке, в более стабильные активы. Акции, как индикатор, реагируют одними из первых, потому что это компании, которые сразу отражают изменения. Макроэкономический индикатор, такой как уровень безработицы, обычно реагирует последним на определенные угрозы, если они есть", – отмечает он.

В частности, сейчас наблюдается замедление открытия новых вакансий в США. При этом новая власть активно увольняет государственных служащих. Артем Щербина считает, что это может повлиять на уровень безработицы уже летом.

"Если уровень безработицы начнет расти быстрее, чем ожидается, это будет свидетельствовать о существенном ухудшении экономической ситуации в Америке. И это приведет к активным действиям ФРС США, в частности к снижению учетной ставки. Возможно, Америка, как всегда, спасет себя инструментами, которые увеличивают ликвидность финансовой системы, например, через выпуск новых облигаций. Это абсолютно вероятный сценарий, который мы еще увидим", – отмечает директор по инвестициям.

Щербина подчеркивает, что инфляция в США пока остается стабильной, хотя есть определенные риски ее повышения, но есть высокая вероятность поднятия учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

"Базово ФРС должна быть максимально независимой от политики. Однако потеря независимости становится неизбежной, если, например, резко растет уровень безработицы. Два ключевых индикатора, на которые ориентируется ФРС, - это инфляция и уровень безработицы. Если безработица начнет расти, ФРС может начать цикл снижения ставки, возможно, уже с мая. Сейчас рынок ожидает таких действий не раньше июня. Однако, если риторика и действия Трампа останутся неизменными, тенденции к ухудшению экономической ситуации будут усиливаться, и реакция ФРС станет неизбежной", – резюмирует Артем Щербина.

Трамп неоднократно угрожал введением значительных тарифов на импорт из Канады и Мексики, но впоследствии объявил об отсрочке до 2 апреля. Он также удвоил тарифы на весь импорт из Китая - с 10% до 20%, а 25% тариф на импорт стали и алюминия должен вступить в силу 12 марта. Кроме того, на прошлой неделе президент угрожал ввести 250% тариф на канадские молочные продукты и "чрезвычайно высокие" тарифы на лес. В воскресенье в эфире Fox News Трамп заявил, что тарифы могут "расти со временем". Все эти шаги непосредственно влияют на стабильность фондового и криптовалютного рынков, создавая дополнительную неопределенность для инвесторов.