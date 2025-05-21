Когда и где простятся с Максимом Нелипой: появились подробности

Похороны украинского телеведущего Максима Нелипы, который погиб на фронте 12 мая , состоятся в Киеве. Его брат сообщили дату и место церемонии, где все желающие смогут проститься с ним.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Facebook Андрея Нелипы.

Когда и где простятся с Максимом Нелипой

Церемония прощания с ведущим-военным пройдет в эту пятницу, 23 мая, в Центре культуры и искусств Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", который "в народе" именуют Дом культуры КПИ (ДК КПИ).

Отметим, что Нелипа закончил НТУУ "КПИ" в 2001 году и получил специальность инженера-приборостроителя. Тут же началась и его творческая карьера - на сцене Дома культуры КПИ он начал выступать в составе команды "Ковбои Политеха", а затем стал ее капитаном.

"Дорогие друзья, коллеги, читатели. Прощание с Максимом Нелипой состоится в пятницу 23.05.2025 г. в Киеве в ДК КПИ. Встреча там на 10:30", - написал он.

Также Андрей Нелипа отметил, что можно отправить цветы, если кто-то не может присутствовать лично.

"Если кто-то не имеет возможности попасть на прощание с Максимом, но хочет отправить венок, корзину, цветы, пожалуйста. У нас есть ритуальная служба, которая все сделает", - подчеркнул он.

"Брат навеки в наших сердцах", - отметил он в публикации.

Брат Максима Нелипы объявил дату и место прощания (скриншот)

Ранее стало известно, что похоронят телеведущего на Байковом кладбище в Киеве.

Что известно про службу Максима Нелипы в ВСУ

Сразу же после начала полномасштабного вторжения РФ Нелипа записался в ТРО, а позже мобилизовался в ВСУ. Он служил в Силах беспилотных систем, имел звание старшего лейтенанта, а недавно был назначен командиром роты.

Он практически исчез из соцсетей и не давал интервью. Лишь изредка Нелипа публиковал в сети новые фото, по которым можно было увидеть, что шоумен очень изменился.

В январе 2025 года стало известно, что военный получил ранение и проходит лечение в Днепре. Тогда он вышел на связь и отметил, что с ним все хорошо.

В ночь на 15 мая его супруга Тамара Нелипа сообщила страшную новость - Максим Нелипа погиб на фронте. Также она отметила, что сейчас идет расследование обстоятельств его смерти.



Максим Нелипа в ВСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Кто такой Максим Нелипа

Будущий актер и воин родился и вырос в Киеве. Играл в КВН в составе команды "Ковбои Политеха".

С 2004 года работал на различных развлекательных шоу на украинском телевидении: 2004-2006 - "Проиграй миллион" (канал ICTV), 2007-2009 - "Погода".

С 2004 по 2011 год был ведущим квартирной лотереи "Кто там?" на телеканалах УТ-1 и 1+1. Затем присоединился как актер к "Дизель Студио".

Перед войной Нелипа работал инженером-программистом 2 категории в киевском научно-производственном предприятии "ОМИТех", а затем в Чернобыле - на государственном специализированном предприятии "Экоцентр". С 2020 года он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля.



Максим Нелипа - архивное фото (скриншот)