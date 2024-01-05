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Российский спецборт прилетел в Крым после вчерашнего удара по командному пункту

Пятница 05 января 2024 17:41
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Российский спецборт прилетел в Крым после вчерашнего удара по командному пункту Иллюстративное фото: российский спецборт прилетел в Крым после вчерашнего удара по командному пункту (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Борт специального летного отряда "Россия" сегодня, 5 января, прилетел в Крым. Это произошло после вчерашнего удара ВСУ по командному пункту оккупантов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

Как отмечает канал, самолет Ан-148 выключил транспондер после того, как вошел в воздушное пространство над Крымом.

Российский спецборт прилетел в Крым после вчерашнего удара по командному пунктуФото: спецборт России прибыл в Крым 5 января (t.me/Crimeanwind)

Борты специального летного отряда "Россия" обычно перевозят должностных лиц РФ, а также других важных лиц российских спецслужб или вооруженных сил.

Специальный летный отряд находится в подчинении управления делами президента РФ.

Удар по командному пункту в Крыму

Напомним, вчера, 4 января, в Крыму прозвучал ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, на которых можно заметить, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага под Севастополем. Информации о потерях РФ пока нет.

При этом командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил украинских пилотов за безупречную работу.

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