Российский спецборт прилетел в Крым после вчерашнего удара по командному пункту

Борт специального летного отряда "Россия" сегодня, 5 января, прилетел в Крым. Это произошло после вчерашнего удара ВСУ по командному пункту оккупантов на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram .

Как отмечает канал, самолет Ан-148 выключил транспондер после того, как вошел в воздушное пространство над Крымом.

Фото: спецборт России прибыл в Крым 5 января (t.me/Crimeanwind)

Борты специального летного отряда "Россия" обычно перевозят должностных лиц РФ, а также других важных лиц российских спецслужб или вооруженных сил.

Специальный летный отряд находится в подчинении управления делами президента РФ.

Удар по командному пункту в Крыму

Напомним, вчера, 4 января, в Крыму прозвучал ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, на которых можно заметить, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах Украины подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага под Севастополем. Информации о потерях РФ пока нет.

При этом командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил украинских пилотов за безупречную работу.