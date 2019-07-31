Хто не скаче, той москаль: відео з тренінгу "слуг народу" підірвало мережу

Колаж (РБК-Україна)

На депутатських курсах у Трускавці народні обранці вчаться стрибати на місці

У мережі з'явилося відео з тренінгу депутатів партії "Слуга народу", який проходить у Трускавці. У ролику показано, як новоспечені нардепи вчаться стрибати. Цікаво, що роблять вони це без музики. Відеоролик на своїй сторінці в Facebook опублікував Олександр Мариковський.

"Хто не скаче, той москаль. Останній тренінг на сьогодні з елементами руханки", - іронічно підписав ролик Мариковський.

Відео: тренінг депутатів в Трускавці (facebook.com/marikovski)

Користувачі мережі відреагували на відео, яке буквально підірвало інтернет-простір. Люди пишуть, що депутатів вчать стрибати замість того, щоб приймати рішення. Також користувачі цікавляться, скільки отримали організатори за подібний тренінг.

От чому вас у Гарвардах-Риксосах вчать? Самоіронія - наше все.

Хороший тамада та цікаві конкурси!

Депутатів вчать стрибати, замість прийняття рішень.

Тільки одне питання. Скільки за це "організаторам" заплатили?

Хто не скаче. Репетиція.

Стоп. Ще ж факультатив в 22.30.

Скріншот коментарів (facebook.com/marikovski)

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Як повідомлялося раніше, нещодавно президент України Володимир Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.