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Хто не скаче, той москаль: відео з тренінгу "слуг народу" підірвало мережу

STYLERЖиття    31.07.2019 - 19:18
Хто не скаче, той москаль: відео з тренінгу "слуг народу" підірвало мережу
Колаж (РБК-Україна)

На депутатських курсах у Трускавці народні обранці вчаться стрибати на місці

У мережі з'явилося відео з тренінгу депутатів партії "Слуга народу", який проходить у Трускавці. У ролику показано, як новоспечені нардепи вчаться стрибати. Цікаво, що роблять вони це без музики. Відеоролик на своїй сторінці в Facebook опублікував Олександр Мариковський.

"Хто не скаче, той москаль. Останній тренінг на сьогодні з елементами руханки", - іронічно підписав ролик Мариковський.

Відео: тренінг депутатів в Трускавці (facebook.com/marikovski)

Користувачі мережі відреагували на відео, яке буквально підірвало інтернет-простір. Люди пишуть, що депутатів вчать стрибати замість того, щоб приймати рішення. Також користувачі цікавляться, скільки отримали організатори за подібний тренінг.

  • От чому вас у Гарвардах-Риксосах вчать? Самоіронія - наше все.
  • Хороший тамада та цікаві конкурси!
  • Депутатів вчать стрибати, замість прийняття рішень.
  • Тільки одне питання. Скільки за це "організаторам" заплатили?
  • Хто не скаче. Репетиція.
  • Стоп. Ще ж факультатив в 22.30.

Хто не скаче, той москаль: відео з тренінгу &quot;слуг народу&quot; підірвало мережуХто не скаче, той москаль: відео з тренінгу &quot;слуг народу&quot; підірвало мережуСкріншот коментарів (facebook.com/marikovski)

Читайте також, як глава Мінінфраструктури України Володимир Омелян підрахував приблизну вартість навчання новообраних народних депутатів 9 скликання від партії "Слуга народу", тижневий тренінг для яких вже стартував у Трускавці в п'ятизірковому готелі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно президент України Володимир Зеленський в Одесі розсмішив мережу пляжним фото з собачкою.

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