Хто не скаче, той мос*аль: видео с тренинга "слуг народа" взорвало сеть

На депутатских курсах в Трускавце народные избранники учатся прыгать на месте
В сети появилось видео с тренинга депутатов партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце. В ролике показано, как новоиспеченные нардепы учатся прыгать. Интересно, что делают они это без музыки. Видеоролик на своей странице в Facebook опубликовал Александр Мариковский.
"Кто не скачет, тот москаль. Последний тренинг на сегодня с элементами движения", - иронично подписал ролик Мариковский.
Видео: тренинг депутатов в Трускавце (facebook.com/marikovski)
Пользователи сети отреагировали на видео, которое буквально взорвало интернет-пространство. Люди пишут, что депутатов учат прыгать вместо того, чтобы принимать решения. Также пользователи интересуются, сколько получили организаторы за подобный тренинг.
Скриншот комментариев (facebook.com/marikovski)
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