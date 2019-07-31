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Хто не скаче, той мос*аль: видео с тренинга "слуг народа" взорвало сеть

STYLERЖизнь    31.07.2019 - 19:18
Хто не скаче, той мос*аль: видео с тренинга "слуг народа" взорвало сеть
Коллаж (РБК-Украина)

На депутатских курсах в Трускавце народные избранники учатся прыгать на месте

В сети появилось видео с тренинга депутатов партии "Слуга народа", который проходит в Трускавце. В ролике показано, как новоиспеченные нардепы учатся прыгать. Интересно, что делают они это без музыки. Видеоролик на своей странице в Facebook опубликовал Александр Мариковский.

"Кто не скачет, тот москаль. Последний тренинг на сегодня с элементами движения", - иронично подписал ролик Мариковский.

Видео: тренинг депутатов в Трускавце (facebook.com/marikovski)

Пользователи сети отреагировали на видео, которое буквально взорвало интернет-пространство. Люди пишут, что депутатов учат прыгать вместо того, чтобы принимать решения. Также пользователи интересуются, сколько получили организаторы за подобный тренинг.

  • Вот чему вас в Гарвардах-Риксосах учат? Самоирония - наше все.
  • Хороший тамада и конкурсы интересные!
  • Депутатов учат прыгать, вместо принятия решений.
  • Только один вопрос. Сколько за это "организаторам" заплатили? 
  • Хто не скаче. Репетиция.
  • Стоп. Еще же факултатив в 22.30.

Хто не скаче, той мос*аль: видео с тренинга &quot;слуг народа&quot; взорвало сетьХто не скаче, той мос*аль: видео с тренинга &quot;слуг народа&quot; взорвало сетьСкриншот комментариев (facebook.com/marikovski)

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