Кто может вывезти ребенка за границу во время военного положения: полный список

После полномасштабного вторжения россиян в Украину - правила вывоза детей заграницу в стране изменились. На сегодняшний день порядок выезда физических лиц за пределы Украины регулируется Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины.
Кто может вывезти ребенка за пределы Украины во время военного времени - читайте в материале Styler.
Дети, не достигшие 16-летнего возраста, пересекают границу в сопровождении:
С 16 лет ребенку разрешено самостоятельно выезжать за границу, и разрешение родителей для этого не требуется (ч. 3 ст. 313 Гражданского кодекса Украины). Это правило действует независимо от военного положения.
Также один из родителей может запретить ребенку уезжать из Украины. Для этого нужно в письменном виде обратиться в Госпогранслужбу и добавить заверенный нотариусом бланк о несогласии на выезд ребенка.
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