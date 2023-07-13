UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хто може вивезти дитину за кордон під час воєнного стану: повний список

Фото: Як вивезти дитину закордон (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Після повномасштабного вторгнення росіян в Україну правила вивезення дітей закордон у країні змінилися. На сьогоднішній день порядок виїзду фізичних осіб за межі України регулюється Правилами перетину державного кордону громадянами України.

Хто може вивезти дитину за межі України під час воєнного часу - читайте у матеріалі Styler.

Правила виїзду дітей віком до 16 років

Діти, які не досягли 16-річного віку, перетинають кордон у супроводі:

  • матері або батька за наявності свідоцтва про народження дитини. Зазначимо, що під час військового стану нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна
  • інших родичів - бабусі, дідусі, мачухи, вітчима чи повнолітнього брата, чи сестри. У цьому випадку також потрібне свідоцтво про народження дитини та документ, що підтверджує родинні зв'язки (не завірений нотаріально).
  • осіб, які є родичами дитини. Цим громадянам потрібно мати письмову заяву одного з батьків (має бути засвідчено органом опіки), свідоцтво про народження дитини та документ, що засвідчує особу дорослого

Що важливо знати

З 16 років дитині дозволено самостійно виїжджати за кордон, і дозвіл батьків для цього не потрібен (ч. 3 ст. 313 Цивільного кодексу України). Це діє незалежно від воєнного стану.

Також один із батьків може заборонити дитині їхати з України. Для цього потрібно письмово звернутися до Держприкордонслужби та додати завірений нотаріусом бланк про незгоду на виїзд дитини.

Читайте також, хто може виїхати з України із "білим квитком".

А ще розповідали про те, які документи має носити із собою кожен українець під час воєнного стану.

Читайте РБК-Україна в Google News
дітивыезд за границу