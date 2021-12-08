"Хрущовки" в 5 і 9 поверхів: стало відомо, чому такі будинки будували в СРСР

В СРСР переважно будували 9-поверхові будинки через те, що їх висота відповідала висоті механізованих сходів пожежної машини - 28 метрів. У разі НП пожежники просто не змогли б витягнути сходи вище дев'ятого поверху.

Також за радянських часів багато будували 5-поверхових "хрущовок", але до початку 1970-х років з'явилася необхідність будівництва більш високих житлових будинків.

При цьому, згідно з нормативами безпеки, будинки понад 28 метрів повинні були оснащуватися пожежними сходами, пасажирським і вантажним ліфтами. Ці вимоги збільшували вартість будівництва і окупалися тільки в будинках більше 12 поверхів.

Тому в СРСР вирішили будувати дешеві і безпечні дев'ятиповерхівки. Висотки з'явилися лише після того, як пожежні машини обладнали сходами довжиною 40 метрів.

"Хрущовки" в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Першими масово почали будувати блокові односекційні (з одним під'їздом) будинки, які назвали "вежами". У них були передбачені тільки одно- і двокімнатні квартири з санвузлами і сидячими ваннами.

Висота стель в таких будинках становила 2,5 метра. На кожному поверсі розміщувалося по вісім квартир. У цих 9-поверхівках встановлювали пасажирський ліфт і сміттєпровід.

Пізніше на базі цієї серії розробили багатосекційні дев'ятиповерхівки і будинки висотою 12 поверхів, де були передбачені трикімнатні квартири, по одній на поверсі.

"Хрущовки" в Києві (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Згідно з нормативами і рекомендаціями лікарів середини XX століття, в СРСР прийняли норму будувати п'ятиповерхові будинки без ліфта. Лікарі сказали, що для людини піднятися на п'ятий поверх пішки не буде великою проблемою, тобто здоровий організм витримає ці навантаження.

Відповідно, будь-яку будівлю вище п'яти поверхів, згідно з тим же прийнятим нормативом, необхідно було будувати разом з ліфтами. П'ятиповерхові будинки будували, бо це дешево, швидко: без сміттєпроводу, ліфта.

У 50-60 роки це питання було дуже актуальне, людей потрібно було терміново переселити. Тому у всіх містах-мільйонниках і стотисячниках ми можемо зустріти п'ятиповерхівки.