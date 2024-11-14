Христина Соловий внезапно уходит со сцены: "Мой концерт будет последним"

Соловий даст последний концерт

Так, певица рассказала, что уже скоро даст концерт, который будет последним. Оказалось, что Соловий планирует брать творческую паузу. При этом она не говорит, когда планирует вернуться на сцену.

"Дорогие мои охотники и охотницы за эмоциями! Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве, 4 декабря, будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не скучайте, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры", - написала Христина.

Соловий уходит со сцены (скриншот)

Также певица добавила, что знает, чем будет заниматься во время паузы. Звезда не собирается отказываться от творчества. Она желает сделать новый материал.

"Я полна вдохновения и сил для новых творческих свершений. Каждый и каждая из вас вдохновляли меня долго, страстно и без устали. И я чувствую, что пора воплотить это вдохновение в новый материал", - пояснила Соловий.

Что известно о Христине Соловий

Певице 31 год. Она начинала с "Голосу країни", а потом работала со Святославом Вакарчуком. Однако затем стало известно, что их пути разошлись.

Соловий "порвала" с Вакарчуком, они работали вместе почти 10 лет.

Соловий и Вакарчук (фото: instagram.com/soloviyka)

"Спасибо за принятие и понимание моего юношеского максимализма в 2013 году. Спасибо за убеждение остаться на своем имени - Христина Соловий. Спасибо за возможность быть рядом, видеть и чувствовать, восхищаться и мечтать выше неба!" - комментировала разрыв рабочих отношений певица.

Кроме того, Соловий стала очень популярной, когда сеть начала обсуждать ее роман с Сергеем Жаданом. Однако потом певица призналась, что разорвала отношения с поэтом, и даже раскрыла причину.

Христина Соловий (фото: instagram.com/soloviyka)

"Я была инициатором, потому что я влюбилась, и я не смогла на два фронта. Он об этом узнал, и это было очень нечестно. Я просто хотела выбрать правильный момент, чтобы ему об этом сказать", - говорила Соловий.

Скандалы с Христиной Соловий (коллаж: РБК-Украина)

Летом певица попала в скандал. Соловий со сцены нецензурно высказалась о названии украинского города, из-за чего затем состоялся суд. Христину обвиняли в мелком хулиганстве, но после рассмотрения дела суд вынес оправдательный приговор.

А недавно певицу критиковали в сети из-за новой выходки на концерте. Соловий показала поцелуй с мальчиком, из-за чего на нее "набросились" комментаторы.