Христина Решетник объяснила, почему отдала 3-летнего сына в школу

Жена телеведущего Григория Решетника Христина объяснила, почему отдала 3-летнего сына в школу.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Так, 2 сентября мальчик вместе со старшими братиками - 11-летним Иваном и 7-летним Дмитрием - стоял на торжественной линейке, держа в руках букет.
Позже стало известно, что он тоже стал учеником учебного заведения.
В соцсетях жена шоумена поделилась, что мальчик присоединился к дошкольной группе (preschool).
Христина говорит, что это обычная практика за границей, и потому родители решили отдать всех троих детей на обучение.
Семья Решетников (фото: коллаж РБК-Украина)
"Самому маленькому Решетнику еще нет четырех лет (3.9) и мы его отдали в школу. По международной системе образования, дети идут в школу, начиная с 4-х лет. Это такой класс подготовки четырехлеток. Учатся, как и старшие, но, конечно, все адаптировано под их возраст", - пояснила блогерша.
Жена телеведущего добавила, что младший сын давно мечтал учиться в школе вместе со старшими братьями, поэтому не захотел посещать детский сад.
"Кстати, в садик наш Александр Григорьевич отказался ходить, потому что хотел сразу в школу, как старшие братья. Поэтому теперь счастлив, что уже взрослый, и имеет возможность видеться с Димой и Ванюшей. Устает, прибегает и показывает различные поделки, эмоционально рассказывая, что ходили даже на 2 этаж в музыкальный класс. Но самое большое впечатление на Сашу за первые дни произвела столовая. Кто бы сомневался!", - призналась Решетник.
Семья Решетников (фото: коллаж РБК-Украина)