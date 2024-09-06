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Христина Решетник объяснила, почему отдала 3-летнего сына в школу

Семья Решетников (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Жена телеведущего Григория Решетника Христина объяснила, почему отдала 3-летнего сына в школу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

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Так, 2 сентября мальчик вместе со старшими братиками - 11-летним Иваном и 7-летним Дмитрием - стоял на торжественной линейке, держа в руках букет.

Позже стало известно, что он тоже стал учеником учебного заведения.

В соцсетях жена шоумена поделилась, что мальчик присоединился к дошкольной группе (preschool).

Христина говорит, что это обычная практика за границей, и потому родители решили отдать всех троих детей на обучение.

Семья Решетников (фото: коллаж РБК-Украина)

"Самому маленькому Решетнику еще нет четырех лет (3.9) и мы его отдали в школу. По международной системе образования, дети идут в школу, начиная с 4-х лет. Это такой класс подготовки четырехлеток. Учатся, как и старшие, но, конечно, все адаптировано под их возраст", - пояснила блогерша.

Жена телеведущего добавила, что младший сын давно мечтал учиться в школе вместе со старшими братьями, поэтому не захотел посещать детский сад.

"Кстати, в садик наш Александр Григорьевич отказался ходить, потому что хотел сразу в школу, как старшие братья. Поэтому теперь счастлив, что уже взрослый, и имеет возможность видеться с Димой и Ванюшей. Устает, прибегает и показывает различные поделки, эмоционально рассказывая, что ходили даже на 2 этаж в музыкальный класс. Но самое большое впечатление на Сашу за первые дни произвела столовая. Кто бы сомневался!", - призналась Решетник.

Семья Решетников (фото: коллаж РБК-Украина)

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