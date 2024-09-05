Звезда сериала "Все женщины - ведьмы" очаровала редкими кадрами единственной дочери

Известная актриса Алисса Милано, игравшая Фиби в сериале "Все женщины - ведьмы", нечасто рассказывает о своей семье, но 4 сентября ее дочери Белле исполнилось 10 лет, поэтому решила сделать исключение и показала редкие кадры.

Как выглядит дочь Милано и на кого она похожа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram актрисы.

Звезда трогательно обратилась к Белле и призналась, что ждала не ее целую вечность. Сейчас Милано тяжело поверить, что дочери уже десять лет.

Дочь Милано (фото: instagram.com/milano_alyssa)

"Ты бесстрашный, добрый, гениальный человек. Твой смех, словно музыка для моих ушей, и твоя улыбка освещает даже мои самые темные дни. Ты имеешь уникальную способность находить радость в любом случае, напоминая всем вокруг о существующей в жизни красоте", - написала о ребенке актриса.

"В твой 10-й день рождения я хочу поощрить тебя продолжать гонять за своими лунными лучами! Всегда помни, что твои мечты действительны и стоят того, чтобы к ним стремиться. Никогда не стыдись оставаться собой, ты действительно единственная, кто так много может предложить этому миру", - добавила она.

На фото, которые разместила Алисса, можно увидеть, как менялся ее ребенок. Сейчас девочка чуть-чуть похожа на свою звездную мать.

Дочь звезды сериала "Все женщины - ведьмы" (фото: instagram.com/milano_alyssa)

"Благодарю тебя за то, что ты есть, за всю радость, которую ты приносишь в мою жизнь, и за то, что показала мне истинное значение любви и бескорыстия. Я так горжусь тобой и с нетерпением жду, что принесет следующий год. Навсегда твоя, мама", - отметила Алисса.

Что известно о семье Милано

У актрисы двое детей. В браке с агентом Дэвидом Бульяри она живет с 2008 года. Сначала она родила от любимого сына, мальчик появился на свет в 2011 году.

Алисса Милано с детьми и мужчиной (фото: instagram.com/milano_alyssa)

А потом Милано стала мамой дочери. Девочка родилась в 2014 году. Вместе с семьей актриса живет в уютном домике в Калифорнии.