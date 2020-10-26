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Коли хропіння провокує небезпечні захворювання: потрібно ставитися серйозно

Понеділок 26 жовтня 2020 23:49
Коли хропіння провокує небезпечні захворювання: потрібно ставитися серйозно
Хропіння (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Лікарі попередили, що хропіння може приховувати в собі небезпечні захворювання

Медики не втомлюються повторювати, що відхилення від норми не завжди небезпечні – іноді може боліти голова, з'являтися втома або пропадати апетит. Однак є стани, які можуть вказувати на захворювання. Серед них – хропіння, яке може не тільки бути симптомом хвороби, але стати її причиною. Як запобігати розвитку захворювань через хропіння і про які хвороби його наявність може свідчити, розповіли "Новини.Ю".

Як повідомляють медики, більшість людей вважають хропіння нормою. Багато хто не сприймає серйозно ту обставину, що звичайне хропіння може спровокувати, наприклад підвищений тиск. Міжнародна команда вчених виявила, що хропіння часто сигналізує про розвиток серйозних захворювань серцево-судинної системи та легеневої гіпертензії.

Хропіння – низькочастотний, деренчливий звук, що виникає в результаті розслаблення м'яких тканин гортані й глотки. Іноді хропіння пов'язане з особливостями анатомічної будови та не залежить від наявності захворювань. Максимальна зафіксована гучність хропіння досягала 112 дБ (для порівняння, це голосніше, ніж звук ланцюгової бензопили, на максимальному режимі роботи).

Коли хропіння стає симптомом хвороби або його причиною

Саме по собі хропіння не небезпечний для здоров'я. Однак воно може супроводжуватися обструктивним апное – зупинкою дихання на 10-20 секунд. Відбувається апное через звуження верхніх дихальних шляхів під час сну. Попри те, що такі зупинки людина не помічає, її мозок змушений постійно прокидатися, переходячи в фазу швидкого сну. Мозок підвищує тонус м'язів глотки й рота, відновлює дихання і знову йде в сплячий режим. Зовні це проявляється в серії глибоких вдихів і гучному хропінні. При цьому регулярна зупинка дихання буде приводити до того, що сон не буде для людини (і його оточуючих) повноцінним відпочинком. Вранці людина відчує сонливість, втому, зниження працездатності. Такі стани нерідко провокують цілий букет хвороб – від депресії до ожиріння.

Як зазначають медики, апное різко підвищується артеріальний тиск. Статистично, до 40% людей, що страждають хронічною гіпертонією, отримали це захворювання через патологічне хропіння. Усунувши хропіння до 50 років можна запобігати розвитку гіпертонії. Крім того, апное підвищує ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інсульту і, зважаючи на постійну гіпоксію, захворювання легень. Грецькі вчені навіть помітили залежність апное і розвиток раку у жінок.

Проте більше за всіх від обструктивного апное страждають діти. В результаті зупинки дихання, дитина недоотримує кисень. Відповідно, мозок і м'язи у нього розвиваються повільніше. Такі діти відчувають труднощі з апетитом, вони неспокійні, примхливі та володіють дуже низьким імунітетом.

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