Когда храп провоцирует опасные заболевания: относиться нужно серьезно

Храп (иллюстративное фото: freepik.com)

Врачи предупредили, что храп может скрывать в себе опасные заболевания

Медики не устают повторять, что отклонения от нормы не всегда опасны – иногда может болеть голова, появляться усталость или пропадать аппетит. Однако есть состояния, которые могут указывать на заболевания. Среди них – храп, который может не только быть симптомом болезни, но стать ее причиной. Как предупредить развитие заболеваний из-за храпа и о каких болезнях его наличие может свидетельствовать, рассказали "Новости.Ю".

Как передают медики, большинство людей считают храп нормой. Многие не воспринимают серьезно то обстоятельство, что обычный храп может спровоцировать, к примеру повышенное давление. Международная команда ученых обнаружила, что храп часто сигнализирует о развитии серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и легочной гипертензии.

Храп – низкочастотный, дребезжащий звук, возникающий в результате расслабления мягких тканей гортани и глотки. Иногда храп связан особенностями анатомического строения и не зависит от наличия заболеваний. Максимальная зафиксированная громкость храпа достигала 112 дБ (для сравнения, это громче, чем звук цепной бензопилы, на максимальном режиме работы).

Когда храп становится симптомом болезни или его причиной

Сам по себе храп для здоровья не опасен. Однако он может сопровождаться обструктивным апноэ – остановкой дыхания на 10-20 секунд. Происходит апноэ из-за сужения верхних дыхательных путей во время сна. Несмотря на то, что такие остановки человек не замечает, его мозг вынужден постоянно просыпаться, переходя в фазу быстрого сна. Мозг повышает тонус мышц глотки и рта, восстанавливает дыхание и вновь уходит в спящий режим. Внешне это проявляется в серии глубоких вдохов и громком храпе. При этом регулярная остановка дыхания будет приводить к тому, что сон не будет являться для человека (и его окружающих) полноценным отдыхом. Утром человек почувствует сонливость, усталость, снижение работоспособности. Такие состояния нередко провоцируют целый букет болезней – от депрессии до ожирения.

Как отмечают медики, апноэ резко повышается артериальное давление. Статистически, до 40% людей, страдающих хронической гипертонией, получили это заболевание из-за патологического храпа. Устранив храп до 50 лет можно предупредить развитие гипертонии. Кроме того, апноэ повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта и, ввиду постоянной гипоксии, заболевания легких. Греческие ученые даже заметили зависимость апноэ и развитие рака у женщин.

Однако больше всех от обструктивного апноэ страдают дети. В результате остановки дыхания, ребенок недополучает кислород. Соответственно, мозг и мышцы у него развиваются медленнее. Такие дети испытывают трудности с аппетитом, они беспокойные, капризные и обладают очень низким иммунитетом.

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