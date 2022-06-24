Як зберігати мед в домашніх умовах: перевірте, які помилки ви весь час робите

Мед містить унікальний набір вітамінів, мінералів і органічних кислот - понад 300 цінних компонентів. Користь від меду можна отримати тільки, якщо продукт якісний і правильно зберігається.

Важливі правила зберігання меду:

Контроль температури. Вона повинна бути стабільною в діапазоні від 4 до 10 градусів тепла.

Сонячне світло. При зберіганні меду потрібно уникати контакту з сонячними променями, бо вони руйнують більшу частину вітамінів.

Тара для зберігання. Для збереження меду дуже важлива тара - від неї також залежить кількість цілющих властивостей. Найкраще підходять дерев'яні ємності (деревина хвойних порід або дуба - не підходить).

Можна зберігати в скляних банках, але скло повинно бути темне і кришка закриватися щільно.

Також можна використовувати керамічний посуд і емальований, але стежте, щоб не було пошкоджень і відколів. Контакт з металом призведе до окислення і продукт стане непридатним.

Ємності для зберігання повинні бути ідеально чистими та сухими.

Вологість повітря. Вологість в приміщенні повинна бути не вище 75%, інакше мед швидко зіпсується. Мед можна тримати в холодильнику, але на сухих полицях, де температура не дуже низька.

Також намагайтеся стежити за конденсатом всередині агрегату і при необхідності його видаляйте.

Місце зберігання. Поруч з медом не повинно бути продуктів з гострим запахом. Інакше мед насититься сторонніми ароматами й буде зіпсований.

Експерти стверджують, що найдовше мед зберігається в натуральних сотах. Такий мед в темному і прохолодному місці, з дотриманням всіх інших умов, може стояти й кілька років.

У банках мед зберігається в середньому 12 місяців - багато в чому це залежить від його зрілості, сорту, місця зберігання та умов.

Якщо ви купили баночку - уточніть дату виробництва. Не розфасовки, а саме від дати його появи - від неї потрібно вважати термін придатності.