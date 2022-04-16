Українські астрономи відкрили 5 комет в іншій зоряній системі

Учені Головної астрономічної обсерваторії НАН України опублікували статтю про відкриття п'яти комет, що обертаються навколо зірки іншої системи – екзокомет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Scientific American .

Вітчизняні астрономи провели дослідження за допомогаю даних телескопу TESS. Вони підтвердили відкриття екзокомет своїми колегами з інших країн під час попередніх досліджень, а також відкрили нові.

Вчені з України виявили екзокомети на відстані 65 світлових років від Сонці. Вони обертаються навколо зірки Бета Живописця. Оскільки ця зірка в сотні разів молодша за Сонце, то відкриття може стати основою для дослідження ранніх стадій формування планетних систем.

Раніше науковці вже виявляли комети поблизу Бети Живописця. Навколо зірки обертаються дві групи комет із різними властивостями. Проте, відкриття українських астрономів дозволить розширити уявлення науковців проти виявлені в інших зіркових системах об'єктах.