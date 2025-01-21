Хотел порадовать жену. Врач сделал себе самостоятельно вазэктомию и снял все на видео

Пластический хирург и отец троих детей решил сделать необычный подарок своей жене - вазэктомию. Но он решил не обращаться за помощью к своим коллегам, а провел операцию самостоятельно и еще все снял на видео, которое разместил в соцсетях.

Чэнь Вэй-нонг, пластический хирург из Тайваня, стал вдруг очень популярным. Врач работает в клинике пластической хирургии в городе Тайбэй, он женат и имеет троих детей. Чэнь решил сделать подарок жене - операцию вазэктомии.

Это хирургическая процедура, при которой проводится перевязка или удаление фрагмента семявыводящих протоков у мужчин. Цель процедуры - предотвратить перемещение сперматозоидов. Мужчина при этом сохраняет функции эрекции, полового влечения, способность к оргазму, но шанс оплодотворения снижается до 0,01%.

Чтобы убедиться, что нет риска неудачной процедуры, Чэнь сделал все самостоятельно, записывая весь процесс с образовательной целью. Он представил список из 11 этапов операции, сам вколол себе местную анестезию, а затем начал делать процедуру.

Поскольку оперировать себя не так уж и легко, врачу пришлось работать час, хотя обычно процедура занимает около 15 минут. Но по словам хирурга - все прошло успешно.

"Это было странное ощущение - прикоснуться к собственной уретры и зашить ее. В случае операции на фаллопиевых трубах у женщин это очень трудно, но в случае мужчин это относительно легче, потому что проблема в основном решается путем нахождения семявыводящего протока снаружи и его перевязки", - пояснил врач в своем видео.

Ролик с его операцией стал вирусным буквально за несколько дней и его посмотрело 4 млн человек. И хотя большинство зрителей оценивали мужество врача, его профессиональные навыки и любовь к жене, были и те, кто раскритиковал этот поступок.

Зрители выражали беспокойство по поводу выполнения такой процедуры самостоятельно. Но врач уточнил, что он дипломированный хирург и вазэктомию делал на собственный риск - в нерабочее время и под наблюдением уролога. Однако он посоветовал не брать с него пример и найти квалифицированного уролога.

Чэнь рассказал, что в ночь после операции он почувствовал определенную боль и дискомфорт, но уже на следующее утро он чувствовал себя хорошо.

Его действия проверил даже Департамент здравоохранения Тайбэя и после расследования они подтвердили, что квалифицированный и дипломированный хирург не нарушил законы при выполнении процедуры на себе.