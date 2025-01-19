Художника, который рисует странные "каки-маляки", завалили работой: чем его рисунки так привлекают
Бухгалтер Джейми Меттиас из города Альсагер в графстве Стаффордшир вдруг проснулся знаменитым. На него посыпались заказы на картины со всего мира. И хотя этот 41-летний бухгалтер на самом деле не гений искусства, его картины почему-то пользуются спросом.
Что известно об этом художнике и чем его картины привлекают людей со всего мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.
Все началось с портрета жены
Джейми Мэттиас решил сделать подарок для жены на годовщину их свадьбы и нарисовал ее портрет. Поскольку Джейми совсем не художник, то портрет получился одновременно ужасный и забавный. Но его жена Кейт решила, что он настолько смешной, чтобы опубликовать его в соцсетях.
Вдруг люди начали очень активно лайкать, комментировать и делиться этой публикацией. А еще начали писать Джейми с просьбой нарисовать их портреты.
"Каки-маляки" стали вдруг популярны
Теперь 41-летний бухгалтер вынужден совмещать сразу две работы - свою основную и художественную. Потому что заказов не становится меньше и его портреты стали очень популярными.
"На самом деле я не хотел плохо рисовать, и теперь я делаю все возможное, чтобы воспроизвести фотографии, которые мне присылают. Но у меня получается то, что получается. Я пытаюсь создать альтернативную вселенную, где пропорции не имеют значения. Я рисовал годами, но даже не подозревал, что мои рисунки такие плохие - пока люди мне об этом не начали говорить", - рассказал Джейми.
Джейми со своими картинами (фото: SWNS)
Джейми завалили заказами
Сейчас он получил уже 71 заказ и немного шокирован тем, что люди хотят иметь дома его рисунки.
"Мы получаем заказы по всей Англии, Шотландии, Уэльсе и даже Северной Ирландии. Мы шутим, что Кейт возглавляет финансовый отдел, а ее подруга - отдел маркетинга. И это только набирает обороты, потому что в соцсетях у нас за несколько дней стало 1800 подписчиков", - добавил художник.
Еще он рассказал, что всех новых заказчиков уже предупреждают, что появился список ожидания в 3-5 недель, но все относятся с пониманием.
"Я постоянно забываю нарисовать кому-то нос, и мне придется смешивать краску снова и добавлять его позже. Это добавляет комедии ценности. Это мой стандарт, нет риска, что он станет лучше. Я совершенно не специалист и не учитель искусства. И думаю, что все, кажется, ценят мои портреты именно за это. Они ужасны, но все считают, что это весело, как и моя жена Кейт", - говорит Джейми.
На такие картины бешеный спрос (фото: SWNS)
Ранее мы писали, что женщина поймала мужа на измене из-за его желания получить скидку на покупках.
А еще рассказывали о том, подруга хотела помочь другу раскрутить Instagram, а попала в брачную аферу.