Художника, который рисует странные "каки-маляки", завалили работой: чем его рисунки так привлекают

Бухгалтер Джейми Меттиас из города Альсагер в графстве Стаффордшир вдруг проснулся знаменитым. На него посыпались заказы на картины со всего мира. И хотя этот 41-летний бухгалтер на самом деле не гений искусства, его картины почему-то пользуются спросом.

Что известно об этом художнике и чем его картины привлекают людей со всего мира, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro.

Все началось с портрета жены

Джейми Мэттиас решил сделать подарок для жены на годовщину их свадьбы и нарисовал ее портрет. Поскольку Джейми совсем не художник, то портрет получился одновременно ужасный и забавный. Но его жена Кейт решила, что он настолько смешной, чтобы опубликовать его в соцсетях.

Вдруг люди начали очень активно лайкать, комментировать и делиться этой публикацией. А еще начали писать Джейми с просьбой нарисовать их портреты.

"Каки-маляки" стали вдруг популярны

Теперь 41-летний бухгалтер вынужден совмещать сразу две работы - свою основную и художественную. Потому что заказов не становится меньше и его портреты стали очень популярными.

"На самом деле я не хотел плохо рисовать, и теперь я делаю все возможное, чтобы воспроизвести фотографии, которые мне присылают. Но у меня получается то, что получается. Я пытаюсь создать альтернативную вселенную, где пропорции не имеют значения. Я рисовал годами, но даже не подозревал, что мои рисунки такие плохие - пока люди мне об этом не начали говорить", - рассказал Джейми.

Джейми со своими картинами (фото: SWNS)

Джейми завалили заказами

Сейчас он получил уже 71 заказ и немного шокирован тем, что люди хотят иметь дома его рисунки.

"Мы получаем заказы по всей Англии, Шотландии, Уэльсе и даже Северной Ирландии. Мы шутим, что Кейт возглавляет финансовый отдел, а ее подруга - отдел маркетинга. И это только набирает обороты, потому что в соцсетях у нас за несколько дней стало 1800 подписчиков", - добавил художник.

Еще он рассказал, что всех новых заказчиков уже предупреждают, что появился список ожидания в 3-5 недель, но все относятся с пониманием.

"Я постоянно забываю нарисовать кому-то нос, и мне придется смешивать краску снова и добавлять его позже. Это добавляет комедии ценности. Это мой стандарт, нет риска, что он станет лучше. Я совершенно не специалист и не учитель искусства. И думаю, что все, кажется, ценят мои портреты именно за это. Они ужасны, но все считают, что это весело, как и моя жена Кейт", - говорит Джейми.

На такие картины бешеный спрос (фото: SWNS)