Под Днепром мужчины ели мухоморы, чтобы "вылечиться", но попали в реанимацию: детали

В Павлоградском районе Днепропетровской области зафиксировано три случая отравления мухоморами. Мужчины намеренно употребляли сушеные грибы для лечения и улучшения состояния здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Детали инцидента

В Павлоградском районе зарегистрировано 3 случая отравления мухоморами. Мужчины в возрасте 36, 61 и 64 года специально употребляли в пищу сушеные мухоморы, в результате чего оказались в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии.

По словам пострадавших, мухоморы употребляли для лечения и улучшения состояния здоровья.

По данным, в текущем году в Днепропетровской области зарегистрировано шесть случаев отравления дикорастущими грибами. В прошлом году пострадали 12 человек, в том числе трое детей, один из которых умер.

Дикорастущие грибы, даже консервированные или маринованные, могут являться источником ботулизма. Возбудитель инфекции живет и развивается в условиях низкого содержания кислорода.

Лучше откажитесь от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, а потребляйте искусственно выращенные шампиньоны, покупая их в стационарных торговых сетях. Не покупайте грибы на стихийных рынках, с рук, в местах несанкционированной торговли или у продавцов на дорогах.

Симптомы отравления

Клинические признаки отравления грибами - интоксикация организма, головная боль, боль в животе, тошнота, головокружение, рвота, галлюцинации, потеря сознания. У некоторых больных проявляется бледность и желтушность кожи.

Чтобы не отравиться дикорастущими грибами, лучше отказаться от них и помнить, что даже искусственно выращенные грибы опасны для детей, людей старшого возраста, лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. беременных и женщин в период кормления грудью.

При возникновении любых симптомов пищевого отравления важно избегать самолечения и немедленно обратиться за медицинской помощью.