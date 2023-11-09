Під Дніпром чоловіки їли мухомори, щоб "вилікуватись", але потрапили до реанімації: деталі

У Павлоградському районі Дніпропетровської області зафіксовано три випадки отруєння мухоморами. Чоловіки навмисно вживали сушені гриби для "лікування та покращення стану здоров’я".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Деталі інциденту

У Павлоградському районі зареєстровано 3 випадки отруєння мухоморами. Чоловіки віком 36, 61 та 64 роки навмисно вживали у їжу сушені мухомори, унаслідок чого опинилися у реанімаційному відділенні у стані середньої важкості та у тяжкому стані.

Зі слів постраждалих, мухомори вживали задля лікування та покращення стану здоров’я.

За даними, протягом поточного року в Дніпропетровській області зареєстровано шість випадків отруєння дикорослими грибами. Минулого року постраждало 12 осіб, зокрема троє дітей, одна з яких померла.

Дикорослі гриби, навіть консервовані чи мариновані, можуть бути джерелом ботулізму. Збудник інфекції живе та розвивається в умовах низького вмісту кисню.

Краще відмовтеся від споживання дикорослих грибів як від продукту взагалі, а споживайте штучно вирощені печериці, купуючи їх у стаціонарних торговельних мережах. Не купуйте гриби на стихійних ринках, з рук, у місцях несанкціонованої торгівлі чи у продавців на автошляхах.

Симптоми отруєння

Клінічні ознаки отруєння грибами - інтоксикація організму, головний біль, біль у животі, нудота, запаморочення, блювота, галюцинації, втрата свідомості. У деяких хворих проявляється блідість та жовтушність шкіри.

Щоб не отруїтися дикорослими грибами, краще відмовитися від них та пам’ятати, що навіть штучно вирощені гриби небезпечні для дітей, людей старшого віку, осіб із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. вагітних та жінок у період лактації.

У разі виникнення будь-яких симптомів харчового отруєння важливо уникати самолікування та негайно звернутися по медичну допомогу.