Грибной сезон отменяется? В каких областях Украины запрещено ходить в лес

Ограничения на посещение леса есть на всех освобожденных от российской оккупации территориях. В частности, запрет действует в 14 областях.

Об этом заявил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Ограничения фактически есть на всех деоккупированных территориях. Давайте подождем с посещением лесов до того момента, пока саперы обследуют территории на предмет наличия боеприпасов", - заявил он.

Хорунжий добавил, что по решениям областных военных администраций, запрет на посещение лесов касается 14 областей, а именно: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской.

В частности, опасность есть на территориях, которые были под российской оккупацией, где присутствовал враг, где происходили боевые действия или на участках, которые находились под обстрелами.

Что делать, если заметили подозрительный предмет в лесу

Если вы заметили подозрительный предмет:

по возможности обозначьте место ярким предметом, лентой, тряпкой. Так саперам будет проще отыскать данный участок;

отойдите на безопасное расстояние тем же путем, которым вы подошли к предмету;

сообщите о находке по номеру 101 или 102.

Минная опасность

Российские захватчики, отступая и покидая ранее оккупированные территории Украины, минировали жилые дома, заброшенные здания и т.д.. Кроме того, оккупанты оставляли в лесах растяжки и мины, из-за чего люди подрывались на них.

Ранее сообщалось, что мины, устанавливаемые россиянами в Украине, могут быть опасны еще десятки лет.

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