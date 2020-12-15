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У Києві "замінували" ТРЦ: у списку ЦУМ, Ocean Plaza, SkyMall та інші

Київ, Вівторок 15 грудня 2020 16:04
У Києві "замінували" ТРЦ: у списку ЦУМ, Ocean Plaza, SkyMall та інші
Поліцейським повідомили про мінування великих ТРЦ у Києві (фото: ssu.gov.ua)
Автор: Styler

У Києві закрили станції метро "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" через повідомлення про мінування. А трохи пізніше невідомі "замінували" ЦУМ на Хрещатику, Ocean Plaza на Антоновича, SkyMall на проспекті Шухевича та інші популярні торгово-розважальні центри.

Анонімна інформація про нібито мінування ряду ТЦ надійшла в правоохоронні органи у вівторок, 15 грудня, в обід.

Крім того, повідомляється про "замінування" приміщення управління поліції в одному з центральних районів столиці.

"О 14:00 надійшло анонімне повідомлення про нібито мінування ТЦ Ocean Plaza, "Променада", ЦУМ, SkyMall, "Глобус", а також Подільського управління поліції за адресою Хорива, 20 і будівлі за адресою Ризька, 20", - пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

На даний момент правоохоронці столиці перевіряють всю інформацію.

До слова, представники кількох ТРЦ не підтвердили нам інформацію про мінування їхніх будівель.

Раніше ми писали, що в Києві через замінування евакуювали діловий центр "Лагода".

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